Heineken, segundo cervecero mundial detrás de AB InBev, tuvo una facturación de 14,000 millones de euros (unos US$ 16,320 millones) en el primer semestre. (Foto: Pixabay)
La asamblea de accionistas de la compañía costarricense de bebidas y alimentos FIFCO aprobó este martes la venta de gran parte de sus activos al gigante cervecero holandés Heineken.

El traspaso de empresas y sociedades subsidiarias de bebidas y alimentos de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) al cervecero neerlandés fue aprobado por el 98.94 del capital accionario, informó la empresa a la Superintendencia General de Valores.

El monto de esta operación, anunciada el 22 de septiembre, asciende a US$ 3,250 millones, y equivale al 78% de los activos totales de FIFCO, según medios costarricenses.

Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía”, dijo Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO, durante la asamblea.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de los entes reguladores.

Heineken, segundo cervecero mundial detrás de AB InBev, tuvo una facturación de 14,000 millones de euros (unos US$ 16,320 millones) en el primer semestre.

