“Perú es un país muy innovador, tanto en el sector privado como en el público. Hay muchas oportunidades para digitalizar procesos y modernizar servicios”, señaló Carlo Filangieri, CEO global de Italtel, en entrevista con Gestión. Según explicó, el grupo mantiene un crecimiento promedio superior al 10% anual en el mercado peruano desde 2008, año en que ingresó al país, y considera que factores como la estabilidad monetaria y el avance de proyectos de transformación digital continúan impulsando oportunidades para compañías tecnológicas internacionales. Actualmente, el negocio fuera de Italia ya representa el 43% de los ingresos globales de Italtel.

William Gonzáles, country manager de Italtel en Perú, sostuvo que la operación local evolucionó de manera distinta frente a otras filiales del grupo debido a la diversificación alcanzada en distintos sectores económicos. “Antes estábamos muy concentrados en telecomunicaciones. Hoy tenemos presencia fuerte en banca, minería, energía, aeropuertos y administración pública”, comentó. Según indicó, alrededor del 90% del negocio local ya proviene de sectores distintos al telco tradicional.

La carrera por la seguridad cuántica

Uno de los focos más importantes para Italtel en los próximos años estará ligado a ciberseguridad poscuántica, una línea tecnológica orientada a proteger redes e infraestructura frente a futuros ataques desarrollados mediante computación cuántica. Aunque este tipo de amenazas todavía no tiene presencia masiva, la empresa considera que compañías y gobiernos deberán comenzar a prepararse desde ahora debido a que la transición tecnológica puede tomar varios años.

“Cuando las computadoras cuánticas lleguen a manos de criminales, será demasiado tarde”, afirmó Filangieri. El ejecutivo explicó que muchas organizaciones todavía operan con sistemas que no fueron diseñados para enfrentar escenarios de ciberseguridad asociados a computación cuántica y que la adaptación de infraestructura crítica no será inmediata.

“El Perú es un país muy innovador, tanto en el sector privado como en el público. Hay muchas oportunidades para digitalizar procesos y modernizar servicios”, señaló Carlo Filangieri al destacar el potencial de crecimiento tecnológico del mercado peruano. (Foto: Italtel)

Para avanzar en esa línea, Italtel mantiene una alianza con la canadiense Quantum Bridge, especializada en criptografía cuántica. Según Gonzáles, la empresa ya trabaja proyectos vinculados a esta tecnología junto a bancos europeos y considera que sistemas financieros masivos como Yape en Perú o Pix en Brasil eventualmente necesitarán reforzar sus niveles de protección.

“Hoy parece un tema lejano, pero la transición toma tiempo y la infraestructura tiene que empezar a prepararse antes”, indicó. Actualmente, la compañía opera centros de monitoreo y seguridad (SOC) en Perú, Italia, España y Brasil, desde donde supervisa redes y sistemas corporativos las 24 horas del día. Parte de esas operaciones ya incorporan automatización e inteligencia artificial para acelerar respuestas frente a incidentes de seguridad.

Salud y digitalización

Otro de los sectores donde Italtel identifica oportunidades importantes es salud. La empresa considera que el sistema peruano de salud todavía enfrenta amplias brechas tecnológicas vinculadas a digitalización, interoperabilidad de datos y automatización de procesos hospitalarios, especialmente fuera de Lima.

“El sector salud tiene muchísima necesidad de tecnología y automatización”, señaló Gonzales. Según explicó, la compañía busca participar en proyectos relacionados con telemedicina, digitalización de historias clínicas y automatización de procesos mediante mecanismos como obras por impuestos, principalmente en regiones del norte del país.

La empresa sostiene que gran parte de los procesos en salud todavía dependen de trámites manuales y tiempos prolongados de atención. “La idea es evitar que el ciudadano siga haciendo largas colas y que muchos procesos puedan digitalizarse de manera transparente”, comentó el ejecutivo.

Filangieri añadió que el avance de historias clínicas digitales y sistemas interconectados también incrementa las exigencias de protección y privacidad de información médica. “Los datos sanitarios deben estar protegidos al máximo nivel”, afirmó. Según explicó la compañía, este tipo de proyectos requiere cumplir distintos protocolos legales y regulatorios antes de que la información pueda incorporarse a sistemas hospitalarios.

Además del sector salud, Italtel indicó que mantiene operaciones vinculadas a aeropuertos, infraestructura crítica y servicios financieros. Entre sus principales contratos figura Lima Airport Partners (LAP), donde Italtel administra servicios tecnológicos e infraestructura de conectividad bajo un contrato de largo plazo. Según la empresa, las operaciones incluyen monitoreo, redes y servicios digitales utilizados diariamente por pasajeros y operaciones aeroportuarias.

Carlo Filangieri, CEO global de Italtel, sostuvo que “las empresas que no usen inteligencia artificial van a quedar rezagadas”, mientras que William Gonzales, country manager en Perú, advirtió que el país aún enfrenta un déficit de especialistas en tecnologías avanzadas y ciberseguridad. (Foto: Italtel)

IA, empleo y talento especializado

La inteligencia artificial aparece como otro de los ejes centrales dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía. Actualmente, Italtel utiliza herramientas de IA para automatización, monitoreo de redes, análisis documental, desarrollo de software e incluso procesos de licitación y concursos corporativos. Sin embargo, la empresa sostiene que el avance de estas tecnologías no debería traducirse necesariamente en reemplazo masivo de trabajadores.

“La tecnología debe ayudar al hombre y no sustituirlo”, afirmó Filangieri. Gonzales añadió que el principal desafío para muchas empresas no pasa únicamente por incorporar inteligencia artificial, sino por conseguir talento especializado capaz de implementar y gestionar estas tecnologías. “Es muy complicado conseguir especialistas en tecnologías innovadoras y ciberseguridad avanzada”, indicó.

Según la empresa, existe un déficit creciente de profesionales vinculados a automatización, seguridad digital e inteligencia artificial tanto en Perú como en otros mercados de la región. En paralelo, Gonzales cuestionó que parte de la industria tecnológica continúe enfocándose únicamente en aspectos técnicos sin aterrizar las soluciones a problemas concretos de negocio o ciudadanía.

“La tecnología muchas veces está manejada por ingenieros que hablan en términos tecnológicos y no en términos de negocio”, sostuvo. En ese contexto, Italtel define actualmente su modelo como un integrador tecnológico “multi-vendor”, capaz de combinar soluciones de distintas marcas y proveedores dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente.

“Queremos ser una especie de Uber de la integración”, comentó Gonzáles. “Tomamos distintas capacidades tecnológicas y construimos una solución alrededor de lo que realmente necesita el cliente”, concluyó.