Italtel tiene 105 años de operación -18 en Perú- y actualmente mantiene presencia en países como Italia, España, Alemania, Brasil y Perú. Según la compañía, el negocio internacional ya representa el 43% de sus ingresos globales. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Durante años, Italtel estuvo asociada principalmente al negocio de telecomunicaciones. Sin embargo, la firma italiana considera que el mercado peruano atraviesa una nueva etapa marcada por inteligencia artificial (IA), automatización, infraestructura digital y ciberseguridad, áreas donde ahora concentra buena parte de su estrategia de crecimiento local. La compañía sostiene que hoy la mayor parte de sus operaciones en Perú ya no depende de operadores telco tradicionales, sino de proyectos vinculados a banca, minería, energía, aeropuertos, salud y entidades públicas.

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