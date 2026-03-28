En esa línea, el establecimiento viene impulsando iniciativas tecnológicas orientadas a optimizar la atención. Abel Salinas, director médico de especialidades de la Clínica Internacional, señaló a Gestión que una de las principales inversiones es la implementación de un sistema de monitoreo clínico centralizado , que integra datos en tiempo real con inteligencia artificial.

“Este centro de soporte al paciente permite una atención más rápida y ágil en emergencia, reduciendo tiempos de espera que suelen ser largos. Además, al basarse en un modelo predictivo, nos permite anticiparnos y actuar oportunamente, evitando incluso complicaciones en los pacientes. Esto no solo mejora la satisfacción, sino también la seguridad y la calidad de la atención”, explicó.

El sistema —que, según Salinas, es el primero de su tipo en el Perú— opera desde el 2025. Su central de monitoreo se ubica en la sede Lima y desde allí se supervisan las áreas de emergencia de las sedes de San Borja y Lima. “Somos los primeros en utilizar un sistema analítico y predictivo con datos en tiempo real en el país, y eso es algo que nos llena de orgullo”, reiteró.

Respecto a la inversión, el vocero evitó precisar un monto, aunque destacó los beneficios obtenidos. “Más allá del gasto, lo importante son los resultados: menores complicaciones, eficiencias en costos y la posibilidad de atender a más pacientes y atenderlos mejor”, puntualizó tras su presentación en CADE Salud 2026 de IPAE Acción Empresarial. En detalle, este modelo les ha permitido duplicar la capacidad de atención de pacientes de manera más oportuna , así como elevar en más de 40 puntos los niveles de satisfacción.

Actualmente, la clínica trabaja en la implementación de un Sistema de Control de Riesgos que permitirá a médicos y enfermeras monitorear a los pacientes de forma remota, incluso desde sus dispositivos móviles . “Este sistema integrará la historia clínica electrónica, escalas de riesgo, el control de funciones vitales y la administración de medicamentos en tiempo real. Es decir, si el médico se encuentra en otro espacio, recibirá alertas en su celular —como resultados de tomografías o de laboratorio—, lo que permitirá continuar y priorizar la atención del paciente”, afirmó.

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Experiencias en hospitales internacionales, como Johns Hopkins, muestran que este tipo de herramientas puede reducir hasta en 30% los eventos críticos, al funcionar como una segunda capa de seguridad en la atención.

Modelo predictivo de atención duplicó la capacidad de respuesta y elevó en más de 40 puntos la satisfacción de pacientes. Foto: Andina

Nueva torre en San Borja, ¿cuándo abrirá?

Además de la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial, la clínica del Grupo Breca avanza en la construcción de una nueva torre en su sede de San Borja, un proyecto orientado a ampliar su capacidad de atención. “Nuestra nueva torre ya está en plena construcción. Está en San Borja, a continuación de nuestras otras torres ambulatorias y hospitalarias”, indicó.

El proyecto contempla la incorporación de 250 nuevas camas destinadas a pacientes de alta complejidad y 48 boxes de emergencia. “La nueva infraestructura está destinada fundamentalmente a manejar pacientes que requieren tratamientos mucho más complejos y de mayor tecnología”, precisó. Incluso, la atención en esta nueva torre estará a cargo de personal altamente especializado. “Nuestros mejores médicos estarán atendiendo ahí”, afirmó.

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Sobre el avance de la obra, el vocero indicó que ya se superó la mitad del proyecto. “Estamos por encima del 50%. Los tiempos siempre pueden variar un poco, pero no se detiene. La construcción y el equipamiento continúan”, comentó. No obstante, advirtió que la puesta en marcha dependerá también de los procesos regulatorios. “Estamos muy enfocados en llegar en los tiempos correctos, considerando que debemos pasar una serie de inspecciones para iniciar con toda la seguridad del caso”, comentó.

En cuanto a la fecha de apertura, el voceo de la Clínica Internacional fue cauto. Aunque inicialmente se evaluaba su funcionamiento para este año, sostuvo que el inicio de operaciones se proyecta para el 2027 . “Soy conservador y estimaría el próximo año, el 2027, para su apertura a los pacientes”, puntualizó. La nueva torre proyecta atender más de 30,000 hospitalizaciones al año.

Más del 50% de los casos de cáncer se detectan de forma tardía en el país, advierten desde la Clínica Internacional. Foto: Andina

¿Centro oncológico en camino?

En cuanto a nuevas expansiones en infraestructura, el director médico argumentó que la clínica evalúa de forma permanente cómo ampliar su capacidad ante el crecimiento de la demanda. “Siempre existen planes, porque a veces sentimos que nuestra capacidad se queda corta frente a la demanda, que va acorde al prestigio que ha ido ganando la clínica. Eso está en evaluación, para ver cómo podemos incrementar la oferta en infraestructura y satisfacer las necesidades de los pacientes”, indicó.

No obstante, precisó que, por ahora, no hay iniciativas definidas fuera de los desarrollos ya en curso. “Todavía no hay nada concreto”, remarcó. En esa sentido, descartó la construcción de nuevas torres similares a la de San Borja en el corto plazo.

Sí destacó, en cambio, avances en la expansión de servicios ambulatorios. Entre ellos, mencionó el medicentro de La Molina, que inició como un centro de imágenes y fue ampliado ante la demanda. De forma similar, el medicentro de San Isidro viene aumentando su capacidad. “Era muy pequeño, con alrededor de 24 consultorios, y vamos a implementar 11 consultorios más, alcanzando 35 consultorios en total en el segundo semestre”, remarcó.

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Respecto a oportunidades de crecimiento, Salinas identificó a la oncología como uno de los principales focos. En servicios de oncología, por ejemplo, han implementado unidades especializadas como la Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama (UDIM). “Es una de las grandes necesidades que se está viendo en el país y en el mundo. La sobrevida de los pacientes con cáncer se va extendiendo, lo que implica más años de atención”, sostuvo.

En ese contexto, no descartó el desarrollo de un centro especializado . “ Es muy probable que tengamos un centro oncológico ”, adelantó, aunque precisó que estos proyectos toman tiempo . “Todas estas cosas bien hechas tardan. En el próximo año seguramente tendremos novedades importantes”, agregó.

El vocero también advirtió que más del 50% de los casos de cáncer en el país se detectan de manera tardía, lo que abre espacio para fortalecer el diagnóstico oportuno. “Con el equipamiento y los procesos que estamos implementando, buscamos detectar con mayor frecuencia y mejorar las tasas de curación”, remarcó.

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Claves

Innovación tecnológica: Clínica Internacional también viene avanzando en la adopción de cirugía robótica. Según detalló Salinas, este servicio se inició en junio de 2024, convirtiéndose en uno de los primeros establecimientos en el país en realizar este tipo de procedimientos. A la fecha, ya han superado las 340 cirugías con sistemas especializados, principalmente en casos oncológicos.

Clínica Internacional también viene avanzando en la adopción de cirugía robótica. Según detalló Salinas, este servicio se inició en junio de 2024, convirtiéndose en uno de los primeros establecimientos en el país en realizar este tipo de procedimientos. A la fecha, ya han superado las 340 cirugías con sistemas especializados, principalmente en casos oncológicos. Cirugías robóticas: La aplicación de la cirugía robótica se realiza bajo criterios estrictos. “ No todas las cirugías se convierten a robótica. Somos muy cuidadosos de los estándares de calidad y de las guías de práctica clínica; solo los pacientes que cumplen con los requisitos acceden a este tipo de intervención ”, afirmó.

La aplicación de la cirugía robótica se realiza bajo criterios estrictos. “ ”, afirmó. ¿Más equipos?: Por ahora, la clínica opera con un único sistema quirúrgico. “Un robot tiene una gran capacidad de atención y, por el momento, no es necesario contar con más equipos adicionales”, puntualizó.