Clínica Internacional refuerza su capacidad operativa y tecnológica ante el crecimiento de la demanda por servicios de salud. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Con el año en curso ya avanzado, la Clínica Internacional (Grupo Breca) continúa con la construcción de una nueva torre en el distrito de San Borja, la cual contará con una capacidad de 250 camas. A la fecha, la obra presenta un avance superior al 50%. ¿Cuándo está prevista su apertura? ¿Se trata del único proyecto que la institución mantiene en ejecución?

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