Solón King, CEO de TMS, señaló que Facebook se mantiene como la red social donde más usuarios de clínicas de Lima (75%) de los segmentos A/B y C han visto a estas entidades en 2023 y 2024. En ese resultado, destacó la oportunidad que dicha plataforma ofrece para publicar comentarios y recomendaciones.

“Cuando tú vas a ir a una clínica, es muy importante saber quién te lo recomienda. En ese sentido, Facebook todavía tiene un liderazgo muy grande. Ahí puedes encontrar amigos que te pueden dar una recomendación, es el valor de la palabra”, comentó a Gestión.

Asimismo, estimó que las clínicas también estarían apostando por dicha red social debido a que ahí encontrarían todavía a sus públicos objetivo (personas adultas con capacidad de gasto importante).

Por su parte, YouTube también continúa como la segunda red social en la cual más pacientes internautas (45% en 2024) han visto a las clínicas, inclusive con un mayor porcentaje que el año previo (41%). Sin embargo, el real salto en la apuesta digital de dichos establecimientos se habría dado en Tiktok.

De 2023 a 2024, el porcentaje de usuarios que vieron a esas entidades en dicha red de videos escaló 14 puntos de 10% a 24%. En esa plataforma, la Clínica Internacional y Ricardo Palma fueron las más observadas por los cibernautas encuestados (21% y 17%, respectivamente).

No obstante, King consideró que dicho esfuerzo en Tiktok respondería a la necesidad de estar presente en una red que viene creciendo en popularidad, mas no como una estrategia central en el plano digital. Además, esa plataforma no conectaría aún a las clínicas con su target principal, pues quienes la emplean ahora son más adolescentes y jóvenes.

“Sería más como un complemento a la presencia en Facebook”, anotó.

Presencia de clínicas de Lima en redes sociales. (Fuente: TMS).

Recordación de clínicas de Lima

De otro lado, el estudio de TMS también explora la recordación de las clínicas de Lima en los pacientes. Así, el Grupo San Pablo (CHSP) se mantiene como la empresa de salud privada más presente en la mente de los limeños, aun cuando el porcentaje de quienes la tienen en primer lugar ha ido cayendo (33% el 2022 a 23% el 2024).

Al respecto, King explicó que dicho holding experimentó una alta exposición hace años debido a su oferta de servicios de alta complejidad, sobre todo por la atención de covid. En años más recientes, ese pico de visibilidad se ha ido estabilizando.

Sin embargo, destacó que San Pablo sigue liderando en recordación por el número de establecimientos que comprende (alrededor de seis).

Por su parte, la Clínica Internacional elevó su recordación cuatro puntos porcentuales a 12% y escaló al segundo lugar en 2024, no solo por el número de sedes (dos clínicas y dos centros médicos), sino también por su trabajo de difusión.

“Ellos han hecho bastante comunicación en redes sociales. Y eso hace que la recordación haya mejorado”, anotó.

En tanto, la Clínica Ricardo Palma se mantienen en el tercer lugar y la Clínica Javier Prado pasa de la segunda a la cuarta posición, en medio de alta competencia en acciones de marketing en el mercado. Si bien estas empresas solo tienen una sede central, comparten un aspecto clave que favorece su recordación.

“Hay que acordarnos que ambas están en la avenida Javier Prado, hay mucho tráfico ahí, es una de las principales vías que tenemos en Lima. Entonces, no es casualidad que las dos clínicas tengan buena recordación”, anotó.

Clínicas y grupos médicos con más recordación en Lima. (Fuente: TMS).

Filiales, ¿más recordadas que sus grupos?

King explicó que las marcas de clínicassuelen tener arraigo en la población tanto por su trayectoria y ubicación como por la atención brindada. Así, algunas sedes pueden tener inclusive más recordación que los grupos a los cuales pertenecen.

De esa manera, clínicas como San Felipe aparecen en el ranking de recordación de sedes con 4%, duplicando a su matriz Sanna (2%).

“Sanna está pensando ‘marquetear’ mejor a San Felipe, independientemente. Es lo mismo que pasa con Auna”, agregó.

Atributos de las clínicas: ventaja y oportunidad

Consultados por la asociación de atributos de atención médicas con las clínicas de Lima, los encuestados indicaron que el mejor servicio de emergencia estaría en las clínicas San Felipe, San Pablo y Cayetano Heredia. En tanto, la mejor consulta ambulatoria estaría en la Javier Prado; y en infraestructura, destacaría la Ricardo Palma.

Por su parte, otras clínicas como Padre Luis Teza, Anglo Americana, San Juan Bautista, Santa Martha del Sur y al red Sanna no tendrían atributos vinculados. Para King, esta situación se muestra como una oportunidad.

Y es que, en función de la especialización o la tecnología que implementen, dichos establecimientos pueden empezar a proyectar condiciones que instalen una imagen particular en la mente de los pacientes.

FICHA TÉCNICA:

Universo: hombres y mujeres de 25 a 65 años de edad, de NSE A/B y C que hayan acudido a clínicas en últimos tres meses.

Muestra: 500 casos.

Ámbito: Lima Metropolitana.

Técnica: encuesta personal en hogares.

Instrumento: cuestionario estructurado y estandarizado elaborado por CCR Cuore y aprobado por TMS.

Periodo de campo/publicación: octubre y noviembre de 2024/2025.