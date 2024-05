Eduardo Zeppilli, gerente general de Sanna División Ambulatoria, señaló que la compañía abrió cuatro centros médicos del primer nivel de atención en Los Olivos, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Pro (Los Olivos), entre fines del 2023 y este mes de abril. En esas iniciativas, la inversión conjunta llegó a alrededor de US$5 millones.

“Atendemos a pacientes asegurados y no asegurados. La idea es acercarnos cada día más a ellos, que no estén recorriendo la ciudad, sino que podamos acercarnos a diferentes sitios de Lima, no solo para atención de recuperación, sino también para prevención”, comentó a Gestión.

Con las recientes aperturas, la red de Sanna ya llega a nueve centros médicos a nivel nacional (siete en Lima y dos en otras provincias). Además, cuenta con dos clínicas en la capital y tres en el interior del país. Sin embargo, el ejecutivo reconoció que el potencial es mayor.

“Seguimos evaluando lugares donde estar, por ejemplo, el Centro de lima y otras zonas de la periferia, etc. El gran problema es ubicar los locales y obtener los permisos. Estamos en la búsqueda acá en Lima y provincias”, anotó, tras mencionar que la expectativa el presente año es sumar al menos dos centros médicos más.

Consultado por la posibilidad de adquirir y/o incorporar sedes ya existentes, afirmó que la actual apuesta es desarrollar centros propios porque no han encontrado opciones que puedan sumar a la red. Sin embargo, de hallar algunas con los estándares requeridos, podrían absorberlas.

A la fecha, todos los centros médicos de la compañía han sido desarrollados de manera propia.

La estrategia digital

Respecto a nuevas inversiones, Zeppilli manifestó que Sanna no solo destina recursos a la infraestructura física, sino también a un ecosistema de tecnologías para acompañar la atención médica. Así, sigue robusteciendo su oferta de telemedicina.

“Además, tenemos la clínica digital. Por medio de un aplicativo, pueden ingresar y ver sus consultas, transacciones, tienen acceso a resultados”, anotó.

De igual manera, el ejecutivo refirió que han trabajado en el establecimiento de la historia clínica digital que opera en todas sus sedes.

Resultados y proyecciones

En el 2023, Zeppilli recordó que las atenciones en los centros médicos de Sanna se incrementaron frente al año previo, destacando las sedes de Chacarilla (Surco) y Miraflores. En dichos establecimientos, aseguró, la prestación de servicios casi se duplicó.

“Había una oferta que tenía que ampliarse porque había bastante demanda. Es super bueno el crecimiento y lo que uno quiere es que la gente pueda acercarse más al primer nivel de atención”, declaró.

Para el 2024, confió en que la prestación de servicios siga aumentando con la consolidación de los nuevos centros médicos y la adición de otros más. Si bien evitó dar una proyección específica, destacó que estos formatos ofrecen altas tasas de crecimiento porque el 80% de la población con algún padecimiento se atiende en este tipo de lugares.

En dichos centros, también resaltó que la llegada de pacientes no asegurados viene al alza, por lo cual Sanna impulsa planes para ellos.

CLAVES

Servicios. Centros médicos operan con 15 a 20 especialidades, además de laboratorios, radiología y otros servicios.

Condiciones. Establecimientos requieren parámetros urbanísticos específicos y trámites en diferentes entidades para su construcción.

Metrajes. En función del número de consultorios y servicios, los centros médicos de Sanna pueden requerir entre 400 metros cuadrados (m2) hasta 3,000 m2.

Temas que también te pueden interesar sobre Sanna:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.