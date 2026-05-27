Comparto una lista actualizada de algunas sugerencias que creo están más vigentes que nunca. Son para ser tomadas muy en serio al prepararnos adecuadamente para cualquier tipo de entrevista de trabajo. Espero les sirvan:
1. No te contratarían si hablas mal de tus anteriores empresas o, peor aún, si dices cosas poco amables de tus exjefes o colaboradores. Y la lógica es evidente: si eres desleal con unos, ¿por qué no lo serías luego con otros?
2. Si dices una mentira, por pequeña que sea, o si encuentran algún dato inexacto o incluso exagerado en tu currículo, tu LinkedIn o tu Instagram, perderían toda la confianza en ti en el acto. Imagínate: si ahora mientes en la entrevista o en las redes, ¿cómo será después? Y cuidado: si confundes fechas o datos relevantes de tu carrera, pensarán que quizá los inventaste.
3. Si cuando te preguntan “¿qué sabes de nosotros?" tus respuestas evidencian que sabes poco de la organización, o si conoces poco o nada de sus productos o servicios, lo primero que sentirán los entrevistadores es que no te interesan para nada. O peor aún, que ni siquiera te has tomado la molestia de averiguar más sobre ellos. Y pensarán: ¿Será flojo o descuidado? ¿O quizá es tan poco profesional que ni siquiera ha puesto el mínimo esfuerzo en prepararse para esta entrevista que se supone le interesa?
4. Si cuando te hablan de ética o valores no queda clara tu posición frente a asuntos de corte ético y tú no defiendes con firmeza tus principios, de hecho, no te contratarían. ¿Será que tu ética es elástica o que no le das importancia a los valores y principios? Y peor aún, ¿será que no comprende la gravedad de los conflictos de interés?
5. Si no sabes explicar claramente por qué quieres trabajar en la organización que te entrevista, o si la razón que das es vaga, difusa o puramente económica, tampoco te contratarían. Todos desean contratar personas que se apasionen por lo que la organización hace, por su misión, sus servicios o productos, y que la consideren como una primera opción atractiva y de largo plazo. Si te ven apático, sentirán que nada de lo que hacen te entusiasma. Si no perciben algún brillo en tus ojos, difícilmente apostarían por ti.
6. Si, por ejemplo, dices que no hablas inglés o que aún no eres muy hábil haciendo buenos prompts y te justificas diciendo que en tu colegio, universidad o anterior trabajo no lo enseñaban, asumirán que no estás dispuesto a esforzarte por aprender cosas nuevas. Si demuestras que no tienes curiosidad por saber más ni ambición por desarrollar activamente tu perfil profesional, de hecho, no te contratarían.
7. Lo mismo ocurriría si te preguntan “¿qué lees?" y respondes que no te gusta leer o que no te alcanza el tiempo para hacerlo. Asumirán que serás incapaz de ir más allá de lo evidente en busca de respuestas importantes para el negocio y la vida. ¿Cómo podrías resolver problemas si no valoras el conocimiento o no tienes inquietud por buscarlo?
8. Si te preguntan por tus defectos, áreas de oportunidad o debilidades y respondes que no los tienes o que no sabes cuáles son, tampoco te contratarían. Si no eres capaz de hacer introspección, o eres tan soberbio como para creer que eres perfecto, difícilmente encajarás en un equipo.
9. Si te preguntan por errores que cometiste y, en vez de aceptarlos y explicar lo que aprendiste de ellos, los justificas o intentas disculparte, de hecho, dudarán de tu madurez y honestidad. Todos necesitan trabajar con gente capaz de admitir errores, asumir responsabilidad por las consecuencias de los mismos y, sobre todo, aprender y crecer a partir de ellos.
10. Si no sabes bien cuales han sido tus logros o no eres capaz de cuantificarlos para explicar el impacto real de tu contribución al equipo y a los resultados, se les hará muy difícil comprender el valor real que eres capaz de agregar. Y si hablas de tus logros como si todo lo hubieras logrado tú solo, lo que pondrás en duda será tu capacidad para trabajar en equipo.
Presidenta LHH DBM Perú & LHH Chile y autora de Usted S. A. (21 ediciones). Ha figurado en el top 15 Merco durante 8 años consecutivos. También es LinkedIn Top Voice, speaker, directora de empresas y ONG, y presidente de The SafeStorage Co.