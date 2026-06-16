Empresas G realizará el foro “Conectar para Vender” el próximo 26 de junio en el Hotel Pullman de San Isidro. (Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec)
Empresas G realizará el foro “Conectar para Vender” el próximo 26 de junio en el Hotel Pullman de San Isidro. (Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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Empresas G realizará el próximo 26 de junio el foro “Conectar para Vender” en el Hotel Pullman de San Isidro. para analizar las nuevas dinámicas comerciales, el liderazgo, la cultura organizacional y la innovación como factores clave para impulsar el crecimiento de los negocios.

sobre crecimiento empresarial, gestión comercial y transformación organizacional. A través de casos reales y estrategias aplicadas en distintos sectores, los expositores abordarán los desafíos que enfrentan las compañías para fortalecer su competitividad en un entorno de constantes cambios.

El encuentro es coorganizado por Diario Gestión y reunirá a líderes empresariales, ejecutivos y fundadores de diversas industrias. (Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec)
El encuentro es coorganizado por Diario Gestión y reunirá a líderes empresariales, ejecutivos y fundadores de diversas industrias. (Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec)
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Uno de los espacios estará dedicado a las habilidades comerciales. En ese bloque, Sandro Meléndez, fundador de Motivarte Perú, presentará la ponencia “La verdad sobre las ventas”, donde explicará cómo la comunicación, la influencia y la construcción de confianza se han convertido en herramientas clave para fortalecer las relaciones con los clientes y mejorar los resultados comerciales.

La agenda también incluirá la participación de Gonzalo Begazo, cofundador y CEO de Chazki, quien compartirá las principales lecciones detrás de la expansión regional de la compañía y el papel que desempeña el análisis de datos en la toma de decisiones estratégicas. Por su parte, Dante San Román, gerente de Asesoría Personal de Pacífico Seguros, expondrá las prácticas que han permitido desarrollar equipos comerciales de alto desempeño y gestionar grandes fuerzas de ventas.

El foro abordará temas vinculados al liderazgo, la cultura organizacional, la innovación y la transformación de las estrategias comerciales. (Foto: GEC)
El foro abordará temas vinculados al liderazgo, la cultura organizacional, la innovación y la transformación de las estrategias comerciales. (Foto: GEC)
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El evento también pondrá énfasis en la cultura organizacional como un factor que impacta directamente en los resultados del negocio. Sobre este tema, Maisa Mercado, fundadora y CEO de Asertiva, ofrecerá la conferencia “Lo que tu equipo siente, tu cliente lo compra”, en la que analizará cómo la experiencia de los colaboradores puede influir en la satisfacción de los clientes y en el crecimiento de las organizaciones.

La apertura estará a cargo de Víctor Melgarejo, director de Gestión, y José Miguel de Ita, CMO del Grupo El Comercio. El foro busca convertirse en un espacio de intercambio de conocimientos, networking y análisis de las principales tendencias que están redefiniendo la manera de vender, liderar y desarrollar empresas en el mercado actual.

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