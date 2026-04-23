En un contexto marcado por el proceso electoral y los desafíos económicos, la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial ganan protagonismo en la agenda corporativa. Bajo esa premisa, Diario Gestión incluirá este eje como uno de los temas centrales de su evento “Perspectivas Económicas: Retos y oportunidades en un contexto electoral”, que se realizará el 28 de abril en el Swissôtel Lima.

El encuentro reunirá a líderes empresariales, autoridades y especialistas para debatir el rumbo del país, incorporando dentro de su programa un bloque dedicado a los desafíos de la sostenibilidad en la agenda empresarial. Este espacio busca analizar cómo las compañías pueden integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias, en medio de un entorno cambiante y de mayor exigencia por parte de inversionistas y consumidores.

La mesa de sostenibilidad se desarrollará hacia el tramo final de la jornada y abordará los principales retos que enfrentan las empresas para avanzar hacia modelos de negocio más responsables, resilientes y alineados con estándares globales. Entre los temas a discutir figuran la incorporación de prácticas sostenibles, la gestión del impacto ambiental y el fortalecimiento del compromiso social en las organizaciones.

En detalle, este espacio corresponde al bloque “Sostenibilidad: Desafíos en la agenda empresarial”, programado entre las 10:50 a.m. y 11:20 a.m., dentro de la agenda oficial del evento, que se inicia a las 8:00 a.m. con el registro de participantes. Este segmento se ubica luego de los paneles sobre crecimiento económico, sistema financiero y digitalización, así como de un espacio de networking previsto entre las 10:00 a.m. y 10:20 a.m., consolidándose como uno de los ejes finales de discusión.

En este bloque participarán referentes del ámbito empresarial y de sostenibilidad, como Adriana Quirós, líder en ESG en América Latina y ex Country Manager del Pacto Global de la ONU en Perú; Miguel Solano, gerente general de Merco Perú; Ximena Bedoya, Corporate Sustainability Manager para Chile, Perú y Colombia de Parque Arauco; y Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina.

El panel forma parte de una agenda más amplia que incluye exposiciones como la visión económica del país a 10 años, a cargo de Issam Abousleiman (Banco Mundial), así como discusiones sobre el rol del sector financiero en la nueva etapa, con la participación de representantes de la banca, el mercado de capitales y el sector empresarial.

Asimismo, el evento contempla bloques como “¡Volvamos a crecer a más de 5%! Retos para pisar el acelerador” y el análisis político de cara a la segunda vuelta electoral, lo que permitirá integrar una mirada económica y política en la toma de decisiones empresariales. La jornada concluirá con un conversatorio y palabras de cierre cerca del mediodía.

El evento está dirigido a directivos, gerentes, inversionistas y ejecutivos de alto nivel interesados en fortalecer su visión estratégica y prepararse para un crecimiento sostenible. En total, se espera la asistencia de más de 200 participantes de empresas líderes, consolidando un espacio de diálogo entre el sector público y privado.