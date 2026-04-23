La bancada Honor y Democracia, a iniciativa del congresista Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley en el que se propone realizar una reorganización administrativa a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según la propuesta, se declarará en emergencia funcional a la ONPE por un plazo de 6 meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, con carácter excepcional, temporal y estrictamente administrativo.

El objetivo es aplicar medidas extraordinarias, temporales y proporcionales de reorganización administrativa para garantizar la voluntad popular, así como fortalecer la confianza en el sistema electoral.

En el documento se precisó que la reorganización respeta la autonomía constitucional de la ONPE y solo recae sobre su estructura administrativa y de gestión, sin interferir en su función organizar y ejecutar procesos electorales.

Asimismo, se pretende autorizar de forma excepcional la suspensión parcial de disposiciones internas y reglamentarias de la ONPE únicamente, y en lo estrictamente necesario, para implementar la reorganización, sin afectar normas vinculadas a sus competencias esenciales

La propuesta también estableció la creación de una Comisión Técnica de Reorganización de naturaleza temporal, autónoma y especializada, integrada por el jefe de la ONPE (que la preside), dos representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), todos miembros de los plenos respectivos y sin generar incompatibilidades en sus cargos.

La ONPE y las demás instituciones deberán brindar apoyo administrativo, técnico, logístico y de personal para el funcionamiento de la comisión durante el periodo de emergencia.

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Entre las funciones de la comisión se encuentran: evaluar el desempeño institucional de la ONPE, analizar los procesos logísticos y operativos electorales, evaluar al personal y disponer medidas como remoción, suspensión o propuesta de cese cuando haya indicios razonables de responsabilidad grave o afectación al servicio electoral.

Asimismo, la comisión puede iniciar procedimientos administrativos disciplinarios, disponer medidas de reorganización y desburocratización, proponer reformas normativas de la ONPE, aprobar normas reglamentarias para la reorganización y poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan implicar responsabilidades administrativas, civiles o penales.