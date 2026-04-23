Sede de la ONPE. (Foto: Andina)
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La bancada Honor y Democracia, a iniciativa del congresista Jorge Montoya, presentó

Según la propuesta, , con carácter excepcional, temporal y estrictamente administrativo.

El objetivo es aplicar medidas extraordinarias, temporales y proporcionales de reorganización administrativa para garantizar la voluntad popular, así como fortalecer la confianza en el sistema electoral.

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, sin interferir en su función organizar y ejecutar procesos electorales.

Asimismo, , para implementar la reorganización, sin afectar normas vinculadas a sus competencias esenciales

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La propuesta también estableció la creación de una Comisión Técnica de Reorganización de naturaleza temporal, autónoma y especializada, integrada por el jefe de la ONPE (que la preside), dos representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), todos miembros de los plenos respectivos y sin generar incompatibilidades en sus cargos.

durante el periodo de emergencia.

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Entre las funciones de la comisión se encuentran: evaluar el desempeño institucional de la ONPE, analizar los procesos logísticos y operativos electorales, evaluar al personal y disponer medidas como remoción, suspensión o propuesta de cese cuando haya indicios razonables de responsabilidad grave o afectación al servicio electoral.

Asimismo,, aprobar normas reglamentarias para la reorganización y poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan implicar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Fachada de la sede principal de la ONPE. Foto: GEC.
Fachada de la sede principal de la ONPE. Foto: GEC.

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