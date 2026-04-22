El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó que el proceso electoral de las Elecciones Generales 2026 enfrenta retrasos debido a la falta de remisión completa de actas observadas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que pone en riesgo el cumplimiento del cronograma.

A través de un comunicado, el ente electoral informó que, pese a las reiteradas comunicaciones enviadas a la ONPE, los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han recibido la totalidad de las actas observadas generadas durante el escrutinio , las cuales permanecen bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Según precisó, actualmente los JEE vienen resolviendo 33,624 actas observadas ya remitidas. Sin embargo, aún está pendiente el envío de aproximadamente 30,000 actas adicionales, consideradas indispensables para culminar el cómputo electoral conforme a ley.

El JNE también advirtió que no cuenta todavía con los ejemplares de actas electorales que le corresponden, necesarios para realizar el cotejo en caso de eventuales apelaciones, en su calidad de máxima instancia jurisdiccional en materia electoral.

En esa línea, sostuvo que la falta de remisión de este material viene generando retrasos en el desarrollo del proceso y pone en riesgo el cumplimiento del cronograma establecido para las Elecciones Generales 2026.

Ante esta situación, el organismo reiteró a la ONPE que disponga, con carácter urgente y bajo responsabilidad, el envío inmediato de la totalidad de las actas observadas y de los ejemplares correspondientes. Esto, indicó, resulta clave para garantizar la continuidad del proceso electoral, así como la transparencia, legalidad y oportunidad en la proclamación de resultados.

Comunicado del JNE.

ONPE afirma envío de actas observadas

Voceros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondieron al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y afirmaron que el material requerido sí viene siendo remitido conforme al procedimiento establecido.

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Según indicaron, desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) se envían oficios a los Jurados Electorales Especiales (JEE), mediante los cuales se trasladan las actas observadas junto con el ejemplar correspondiente. Al cierre de esta nota, precisaron que se han remitido 50,275 actas observadas.