Los miles de jóvenes que acceden a una beca financiada por el Estado peruano a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, tienen la responsabilidad de retribuir esa inversión contribuyendo al desarrollo nacional desde sus respectivas especialidades.

Con ese propósito, entró en vigencia la nueva normativa que fortalece el Compromiso de Servicio al Perú (CSP), mecanismo que garantiza que los beneficiarios de becas y créditos educativos apliquen en el país los conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas durante su formación. La medida busca consolidar el retorno social de la inversión pública realizada en la formación de profesionales y especialistas que contribuirán al progreso económico y social del Perú.

La norma establece que los beneficiarios podrán cumplir con esta obligación mediante la prestación de servicios profesionales en entidades públicas o privadas, el ejercicio independiente formal de su profesión, el voluntariado de acuerdo con la normativa vigente o la realización de prácticas profesionales. En todos los casos, las actividades desarrolladas deberán estar directamente vinculadas con la carrera o especialidad financiada por el Estado, garantizando así una aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos.

Asimismo, se precisan los plazos para cumplir con este compromiso. En el caso de los beneficiarios de becas de pregrado, posgrado y becas especiales, el periodo de servicio será equivalente al tiempo de duración de la subvención, con un máximo de tres años. Para los beneficiarios de créditos educativos, el plazo corresponderá al periodo de estudios financiados, con un máximo de seis meses.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que esta disposición busca que el Compromiso de Servicio al Perú no sea entendido como una formalidad administrativa, sino como una verdadera oportunidad para que los profesionales formados con apoyo estatal contribuyan con soluciones, innovación y conocimiento al desarrollo del país.

Por su parte, Enrique Chon Yamasato, director ejecutivo del Pronabec, señaló que esta medida fortalece el sentido de corresponsabilidad de los beneficiarios con la sociedad peruana, promoviendo que el talento formado gracias a la inversión pública genere un impacto positivo en sus comunidades, regiones y sectores productivos.

Actualmente, el Pronabec registra más de 75,000 acreditaciones acumuladas del Compromiso de Servicio al Perú, reflejo del aporte de miles de egresados que ya contribuyen al desarrollo nacional mediante su trabajo y experiencia profesional. Sin embargo, aún existen más de 71,000 beneficiarios egresados con acreditaciones pendientes, por lo que la entidad continúa impulsando acciones para fortalecer el cumplimiento de esta obligación.

De esta manera, Minedu recordó que el Estado peruano reafirma que cada beca otorgada representa una oportunidad de crecimiento para los jóvenes y, al mismo tiempo, un compromiso con el país: devolver a la sociedad, a través del conocimiento y el trabajo profesional, la confianza depositada en su formación.