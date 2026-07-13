El ingreso del candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a la segunda vuelta electoral sobresaltó a empresas e inversionistas por sus propuestas desapegadas del modelo económico que rige desde los 90. En mayo, las expectativas empresariales entraron en zona pesimista luego de dos años y el riesgo país se elevó.

En ese limbo de casi dos meses, entre las dos rondas de los comicios, los inversionistas postergaron decisiones y retuvieron los flujos de ingresos extraordinarios, como las elevadas utilidades y dividendos que recibieron a raíz de las ganancias récord en el primer trimestre de empresas mineras, financieras y de otros sectores. En otros casos, pasaron parte de su cartera a alternativas sumamente líquidas, es decir, fáciles de convertir a efectivo en caso de necesidad.

Pero poco después del balotaje del 7 de junio las perspectivas dieron un vuelco a medida que las proyecciones se inclinaban hacia el triunfo de la derechista Keiko Fujimori, proclamada el 3 de julio por el JNE.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en el debate a siete días de la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino

Reactivación

Disipado el riesgo electoral, y pese a que el fenómeno de El Niño asoma y resurgen las tensiones en el conflicto entre EE.UU. e Irán, los bancos, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y gestores de fondos distinguen “vientos de cola” o catalizadores para los mercados y la economía, así como una reactivación del apetito por invertir de personas con mucha liquidez disponible.

“En el segundo semestre las expectativas están más claras. Estamos viendo en diferentes segmentos del banco que hay más liquidez; la gente quiere invertir en Perú, en su negocio. La gente está recibiendo más utilidades de las empresas mineras, agrícolas, que tienen niveles históricos de utilidades y eso genera dividendos. Quiere diversificar sus inversiones”, manifestó el gerente general de BBVA Asset Management, Antonio Cevallos.

“Estamos en una coyuntura de alta liquidez para poder invertir, para poner el dinero a trabajar”, añadió.

Como evidencia de lo anterior, citó que en algo más de un mes, hasta poco después de las elecciones, BBVA levantó un fondo de S/ 180 millones de un año de plazo, ofrecido a inversionistas con una tasa neta de 4.9%, “lo que refleja que hay mucho apetito por inversiones y liquidez en soles”.

Utilidades

El gerente general del Grupo BVL, Miguel Ángel Zapatero, sostuvo que los altos dividendos que están pagando las empresas a sus accionistas se corresponden con los elevados precios de los metales, pero también con las mayores eficiencias que han conseguido las compañías.

Explicó que dicha liquidez regresa al circuito económico a través del consumo, aunque también como mayor ahorro e inversión por parte de las personas. Además, comentó que los jóvenes son los más proclives a reinvertir esos ingresos extra.

“Los pagos de bonificaciones y de participación de utilidades y de dividendos ocurren normalmente en el periodo entre abril y junio. Entonces, lo más probable es que, como eso ha coincidido con un periodo de incertidumbre en lo local e internacional, haya sido pospuesto (el uso de esos recursos para una inversión)”, consideró el managing partner de Valoro Capital, Jorge Espada.

“Hay personas que desde el 9 de junio (dos días después de la segunda vuelta) ya estaban tomando posiciones (en inversiones) porque sabían lo que podía suceder en función de las estimaciones (de los resultados electorales)”, afirmó.

Personas retoman planes de inversión. (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

SAB

Acorde con el mayor impulso inversionista, Zapatero mencionó que las sociedades agentes de bolsa (SAB) se alistan para mayores transacciones. “Sabemos que las casas de bolsa están recibiendo (tras conocerse los resultados de los comicios) más consultas alrededor del mercado peruano, y varias de estas SAB quieren acelerar algunos planes de inversión para atender al público en los siguientes trimestres“, dijo Zapatero.

“Esa es la información más dura con la que se cuenta, pero creo que en uno o dos meses vamos a tener un poco más de datos sobre participación, transaccionalidad, apertura de nuevas cuentas, etc”, agregó.

Alternativas locales en soles

Jorge Espada, de Valoro Capital, resaltó que luego de postergar sus decisiones de inversión por la incertidumbre electoral, ahora las personas las reactivan a medida que se aclara el panorama.

Se observa más tranquilidad para optar por alternativas de inversión locales y en soles, pues las tasas de interés en moneda nacional suelen ser mayores que en dólares, dijo. “Había dinero que estaba en instrumentos muy líquidos como cuentas de ahorros o fondos mutuos de money market, esperando a que se aclare un poco la situación para ir tomando progresivamente decisiones de inversión”, comentó.

Espada añadió que aumenta tanto la disposición para realizar inversiones financieras, como para la adquisición de bienes o activos duraderos como inmuebles.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.