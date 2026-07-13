Tendencia. Hay mucho apetito por inversiones, así como liquidez en soles, señala BBVA. (Foto: Freepik)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El desasosiego prevaleció en la etapa electoral y retrajo a parte de los agentes económicos en sus decisiones financieras y de negocios, aunque ahora, al percibir mayor previsibilidad, retoman planes, ¿qué más se divisa en el panorama?

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