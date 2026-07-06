Desde Credicorp Capital, el vicepresidente de Research, Miguel Leiva, señaló que la estrategia se enfoca en compañías resilientes y defensivas, con perspectivas favorables de crecimiento y una situación financiera saludable.

En ese grupo destaca a InRetail como su principal apuesta por apreciación de capital, al estimar un potencial de valorización de 26%. El ejecutivo explicó que la empresa mantiene un perfil defensivo gracias a su presencia en negocios de consumo esencial, como supermercados y farmacias, segmentos que suelen mantener una demanda estable incluso en escenarios de incertidumbre económica.

Seminario SAB, por su parte, considera que la recuperación del consumo interno abre oportunidades en empresas vinculadas a la demanda doméstica. Su analista Julio Vargas destaca a InRetail, cuya división de centros comerciales viene mostrando un fuerte dinamismo, impulsado por el mayor gasto de los hogares.

Además, resalta el agresivo plan de expansión de tiendas Mass y farmacias previsto para este año.Dentro del mismo enfoque, recomienda Alicorp por su liderazgo en consumo masivo y el crecimiento de sus operaciones internacionales; BAP e IFS, que se beneficiarían del mayor dinamismo del crédito y una reducción de la morosidad; y Unacem, impulsada por el incremento en los despachos de cemento.

La segunda recomendación de Credicorp Capital es Ferreycorp, para la que proyecta un potencial de valorización cercano al 10%. La firma considera que la compañía continuará beneficiándose de la inversión minera, especialmente por su negocio de servicios y mantenimiento de maquinaria pesada, que representa una fuente recurrente de ingresos y una mayor estabilidad frente a los ciclos de venta de equipos.

Desde Inteligo SAB, el Head of Research, Ronald Oshiro, coincidió en recomendar Ferreycorp, fijando un precio objetivo de S/ 4.61. Resaltó que la empresa ha logrado un crecimiento sostenido de ingresos superior al 6% anual durante los últimos ocho años y que mantiene un dividend yield superior al 7%, favorecida por el ciclo positivo del cobre impulsado por la inteligencia artificial, la construcción de centros de datos y la transición energética.

Minería y salud

Para diversificar el portafolio, Credicorp Capital recomienda Minsur, destacando su exposición a metales con sólidos fundamentos de largo plazo, como el cobre y el estaño. Asimismo, Leiva considera que la empresa podría distribuir un dividendo cercano al 15%, uno de los rendimientos más altos del mercado. En Ferreycorp y Cerro Verde estima dividendos alrededor del 8%.

La exposición al sector minero es compartida por Kallpa SAB. Su jefe de Research, Marco Contreras, reconoció que algunas empresas del sector ya cotizan en niveles elevados respecto de sus múltiplos históricos; sin embargo, sostuvo que todavía existen oportunidades en compañías que permanecen con descuentos.

Entre ellas también mencionó a Minsur, para la cual mantiene una recomendación de compra y un precio objetivo de S/ 6.70, al considerar que el mercado aún no refleja plenamente sus perspectivas de crecimiento pese a los elevados precios del cobre y del estaño. Asimismo, destacó a Nexa Resources, productora de zinc, cobre y plata, cuyo precio objetivo asciende a S/ 4 por acción.

Inteligo también incorporó a Auna entre sus principales recomendaciones. La firma considera que el incremento estructural del gasto en salud y la expansión regional de la compañía respaldan un precio objetivo de US$ 10.90. Además, espera que el cumplimiento de sus metas financieras contribuya a reducir su actual nivel de apalancamiento.

Portafolio dividendero

BNB Valores orienta su estrategia hacia compañías con elevados dividendos.

Entre sus principales recomendaciones figura Orygen (antes Enel Generación Perú), cuyo precio objetivo asciende a S/ 3.50 y que, además de repartir un dividendo cercano al 7%, podría verse favorecida por una eventual oferta pública de adquisición (OPA).

También destaca Fibra Prime, BBVA Perú, Backus y Alicorp, empresas que combinan atractivos rendimientos por dividendos con perspectivas de recuperación en resultados y valorización bursátil.