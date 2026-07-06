Credicorp Capital recomienda Minsur, destacando su exposición a metales con sólidos fundamentos de largo plazo, como el cobre y el estaño.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las principales casas de bolsa mantienen una visión positiva para la renta variable peruana y recomiendan a los inversionistas concentrarse en empresas con balances sólidos, exposición al ciclo de recuperación económica y capacidad para generar atractivos dividendos.

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