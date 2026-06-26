La plaza limeña acumula una ganancia superior al 20% en lo que va de 2026 y todavía tendría un potencial de valorización adicional cercano al 8% para lo que resta del año, sostuvo Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa.

A ello se suma una rentabilidad promedio por dividendos de alrededor de 4%, lo que configura un retorno total potencial de doble dígito, pese a la volatilidad generada por comicios en el país, indicó.

“¿Todavía vale la pena ingresar, todavía puedo ingresar al mercado o ya la fiesta pasó? (...) Y la respuesta para nosotros es que sí, todavía hay bastante valor en la bolsa de valores”, dijo.

Empero, agregó que los conflictos entre Rusia y Ucrania, así como las tensiones en Medio Oriente –entre Estados Unidos, Israel e Irán–, también representan variables de riesgo para el mercado de acciones local.

Oportunidades

Guzmán precisó que el ruido electoral tiende a traducirse en ajustes de corto plazo que, en muchos casos, abren ventanas de entrada más atractivas para construir posiciones de mediano y largo plazo.

“La pregunta es si ello (proceso electoral) constituye un factor positivo o negativo. Desde la perspectiva del mercado, la evidencia sugiere que la volatilidad electoral -en Perú- puede ser una oportunidad más que un riesgo en sí mismo”, expresó.

Así, comentó que los periodos de incertidumbre suelen generar correcciones temporales en los precios, lo que permite a los inversionistas ingresar a ciertas acciones a mejores niveles de valorización.

Por su parte, Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB, considera que el riesgo asociado al proceso electoral se ha reducido de manera importante en las últimas semanas y la principal fuente de riesgo para la economía y la bolsa peruana pasa a ser el frente climático.

El analista coincide con una postura favorable para la bolsa limeña en la segunda mitad del año. No obstante, identifica un eventual Fenómeno de El Niño como el factor local que podría afectar el desempeño económico y corporativo en los próximos meses, debido a su potencial impacto sobre sectores productivos, infraestructura y actividad económica.

El ruido electoral tiende a traducirse en ajustes de corto plazo que, en muchos casos, abren ventanas de entrada a bolsa más atractivas. Foto: EFE.

Utilidad

El soporte fundamental de esta perspectiva optimista proviene principalmente de las utilidades corporativas.

Las compañías listadas en la bolsa peruana registraron un crecimiento de ganancias de 34% en 2025 y se espera que este año la expansión se mantenga elevada, cercana al 43%, prevé Guzmán, impulsada sobre todo por el sector minero y la recuperación de la demanda interna.

“La utilidad de las empresas es el principal motor del valor de una acción. Si las ganancias continúan creciendo, existe espacio para que los precios sigan ajustándose”, manifestó

No obstante, advirtió, el mercado también refleja una normalización en las valoraciones tras el rally acumulado.

El índice PER de la bolsa peruana (que mide el precio sobre la utilidad) se ubica actualmente en 12.7 veces las ganancias proyectadas, alrededor de 7% por encima del promedio de los últimos cinco años. “En ese sentido, el espacio de revalorización existiría, pero sería más selectivo y menos generalizado”, puntualizó.

El Fenómeno de El Niño sería un factor local que podría afectar el desempeño económico y corporativo en los próximos meses. FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO

Estrategia defensiva

Dentro de su estrategia para el mercado local, Credicorp Capital recomienda una posición relativamente defensiva, aunque manteniendo exposición a minería.

Entre sus principales ideas de inversión destacan Ferreycorp, por su diversificación entre minería y construcción y su política de dividendos; InRetail, por el crecimiento de sus negocios de retail y salud; y Minsur, por su exposición al mercado del estaño.

Los dividendos siguen siendo un componente relevante del retorno total. Entre las compañías con mayores rendimientos destacan Minsur, con niveles cercanos al 15%; Cerro Verde, alrededor de 8%; e InRetail, también cerca de 8%.