Las compañías listadas en la bolsa peruana registraron un crecimiento de ganancias de 34% en 2025. Composición: Gestión
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Zulema Ramirez Huancayo
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Si bien los últimos tres años han sido especialmente favorables, el desempeño reciente de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) sugiere que todavía existe valor en el mercado.

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