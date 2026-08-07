Como parte de las cuatro reformas que impulsarán, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la creación de una comisión para luchar contra la evasión del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR).

Está medida se establece ante los elevados indicadores de evasión tributaria e incumplimiento tributario en el Perú, que incluso superan el promedio de América Latina y el Caribe.

Ante esta situación, el titular del MEF, Elmer Cuba, hizo un llamado a los contribuyentes que vienen evadiendo impuestos.

“Hay personas naturales que me están escuchando, por favor, pónganse al día, declaren sus ingresos. Si no lo hacen, van a enfrentar el peso de la ley. Igual ocurre con las empresas medianas que tienen doble contabilidad y están evadiendo IGV y renta. Por favor, adecúense porque el Perú lo necesita. No le estamos cambiando las tasas”, comentó durante una reciente conferencia.

Cuba explicó que no todos los trabajadores formales están obligados a pagar Impuesto a la Renta, pues esto corresponde a quienes ganan más de 7 UIT a lo año, equivalente a S/ 38,500. A partir de ese nivel, comienzan a pagar el tributo con tasas crecientes, que pueden llegar hasta 30%, de acuerdo con el nivel de ingresos.

Aunque en el país hay alrededor de 18 millones de trabajadores, solo unos 5 millones son formales. De estos, estimó que alrededor de 3.5 millones tienen ingresos tan bajos que no pagan Impuesto a la Renta.

“ Solamente un millón y medio de los 18 millones de trabajadores pagan impuesto a la renta pero hay colegas independientes de varias profesiones que no declaran sus rentas, pero sí las tienen. Ellos son los que deben ponerse al día, cada uno sabe quién es y lo vamos a monitorear ”, dijo.

Cuba resaltó que la intención del Gobierno no es elevar las tasas de los impuestos, sino lograr que los contribuyentes cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

Al ser consultado sobre si la Sunat empezaría a perseguir a quienes no pagan impuestos, el ministro sostuvo que la entidad recaudadora “no persigue”, sino que hace cumplir la ley.