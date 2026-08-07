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7 de agosto del 2025. Hace 1 año

INDEMNIZACIONES DEL SOAT SE ESTÁN DISPARANDO POR CAOS VEHICULAR EN LIMA

Infraestructura vial inadecuada es otra de las causas del elevado número de accidentes de tránsito. Gastos por los accidentes cubiertos por el seguro cada vez son más elevados, y, frente al 2019, antes de la pandemia, se incrementan en 47%. Alta informalidad en el transporte público, impunidad de malos conductores y falta de fiscalización impulsan siniestralidad, según aseguradoras.

La reciente colisión entre una coaster y un bus del metropolitano, por negligencia de la primera -que invadió el carril exclusivo del sistema de transporte masivo-, dejó tres fallecidos y una honda sensación de inseguridad entre los limeños que a diario se movilizan en vehículos particulares y públicos o como peatones.

El temor se exacerba al constatar que muchas unidades como esa coaster operan con varias papeletas encima y multas por infracciones de tránsito, en medio de un descontrol ante la débil supervisión y aguda informalidad en el transporte público en Lima y otras ciudades principales del país.

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7 de agosto del 2025. Hace 1 año

PRECIOS DE INMUEBLES AUMENTAN EN SIETE DE CADA 10 DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO

Variación promedio en los últimos 12 meses a junio de 2025 fue del 2%. Incremento fue mayor en zonas con proyectos culminando su etapa de construcción y próximos a la entrega inmediata. Tendencia al alza se debilitaría en próximos meses. Si bien el precio promedio mantiene una leve tendencia al alza, algunas zonas comienzan a destacar con mayor fuerza.

7 de agosto del 2025. Hace 1 año

CAJAS TENDRÁN CAUTELA EN COLOCACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

Instituciones ediles actúan con mayor cautela en el otorgamiento del dinero plástico para evitar un aumento de la morosidad. Sin embargo, una vez que se disipe el ruido político, se observará mayor dinamismo en la oferta de este producto. En marzo del 2023, el Congreso flexibilizó la emisión de tarjetas de crédito a las cajas municipales. Con esa norma, no estarían obligadas a seguir el procedimiento habitual de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para una autorización previa.