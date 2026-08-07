En una sorpresiva acción, el directorio de Petroperú que lideraba Edmundo Lizarzaburu, aprobó una nueva estructura básica de organización. Según un comunicado de la petrolera del 5 de agosto, esto respondía a “fortalecer la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los mecanismos de control interno”.

Sin embargo, esta acción habría tomado por sorpresa al Poder Ejecutivo, en particular a la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), según comentaron fuentes allegadas a la empresa a Gestión.

Tal es así que esta decisión habría sido la gota que derramó el vaso y empujó al cambio de casi todo el directorio durante la noche del 06 de agosto, colocando a Oliver Stark, un ya conocido, a la cabeza de Petroperú.

La nueva estructura contempla la creación de la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), funciones que reportarán directamente al directorio.

Estas gerencias implicarían, entre otros, más personal y remuneraciones, lo que iría en contra de lo que el mismo Marco Vinelli, cuando era jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular había pedido: “[...] se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional [...]”.

Pedido Marco Vinelli sobre prudencia administrativa.

Vehículo de Propósito Especial

El Directorio de Petroperú también aprobó el miércoles 5 de agosto la constitución del Vehículo de Propósito Especial (VPE). Se trata de una medida para implementar el mecanismo que facilitará el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, destinadas a fortalecer la liquidez y la continuidad operativa de la empresa.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia 003-2026, el VPE será constituido inicialmente con Petroperú como único accionista y su implementación se desarrollará en estricto cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y financieras aplicables , conforme las normas vigentes.

“Esta decisión abre el camino a la banca nacional e internacional a proveer de los recursos para la compra de crudo y la continuidad de las operaciones de la empresa sin ningún contratiempo”, explicaron en un comunicado.