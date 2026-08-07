Petroperú avanza en su proceso de reestructuración. | Foto: Andina.
Petroperú avanza en su proceso de reestructuración. | Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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En una sorpresiva acción, el directorio de Petroperú que lideraba Edmundo Lizarzaburu, aprobó una nueva estructura básica de organización. Según un comunicado de la petrolera del 5 de agosto, esto respondía a “fortalecer la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los mecanismos de control interno”.

Sin embargo, esta acción habría tomado por sorpresa al Poder Ejecutivo, en particular a la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), según comentaron fuentes allegadas a la empresa a Gestión.

La nueva estructura contempla la creación de la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), funciones que reportarán directamente al directorio.

Estas gerencias implicarían, entre otros, más personal y remuneraciones, lo que iría en contra de lo que el mismo Marco Vinelli, cuando era jefe del equipo de transferencia de Fuerza Popular había pedido: “[...] se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional [...]”.

Pedido Marco Vinelli sobre prudencia administrativa.
Pedido Marco Vinelli sobre prudencia administrativa.

Vehículo de Propósito Especial

Se trata de una medida para implementar el mecanismo que facilitará el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, destinadas a fortalecer la liquidez y la continuidad operativa de la empresa.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia 003-2026, el VPE será constituido inicialmente con Petroperú como único accionista y su implementación se desarrollará en estricto cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y financieras aplicables, conforme las normas vigentes.

“Esta decisión abre el camino a la banca nacional e internacional a proveer de los recursos para la compra de crudo y la continuidad de las operaciones de la empresa sin ningún contratiempo”, explicaron en un comunicado.

Petroperú continúa su reestructuración en el marco de un nuevo Gobierno.
Petroperú continúa su reestructuración en el marco de un nuevo Gobierno.

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