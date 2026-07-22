Petroperú. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Petroperú rechazó las versiones que le atribuyen haber retrasado u obstaculizado el proceso de reorganización patrimonial dispuesto por el Estado y afirmó que, desde el inicio de dicho proceso, ha actuado de manera diligente y en coordinación con las entidades involucradas.

Mediante un comunicado, la empresa estatal as.

En ese sentido, explicó que las solicitudes de información complementaria formuladas por la empresa tuvieron como único objetivo asegurar que las decisiones del Directorio se adopten con el debido sustento y conforme a los principios de diligencia, transparencia y buena administración. Por ello, sostuvo que dichos requerimientos no deben interpretarse como una negativa, una dilación o una falta de colaboración.

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Petroperú. (Imagen: Andina)
Petroperú. (Imagen: Andina)

Asimismo, Petroperú señaló que ha venido cumpliendo con lo establecido en los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, proporcionando la información que le corresponde y participando activamente en las coordinaciones necesarias. Además, reconoció el rol técnico de ProInversión y expresó su disposición para continuar trabajando de manera coordinada y dentro del marco legal vigente.

Finalmente, Petroperú reiteró su compromiso con la reorganización patrimonial, la sostenibilidad financiera y el suministro oportuno de combustibles a nivel nacional.

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