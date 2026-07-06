Petroperú anunció la culminación de la fase constructiva offshore (infraestructura ubicada en el mar) del proyecto Terminal Multiboyas II – Refinería Talara, correspondiente a una de las etapas más importantes de esta obra, que comprende componentes marítimos y terrestres para fortalecer la infraestructura destinada a la recepción de crudo y el despacho de residuales.

Con la conclusión de los trabajos en el mar, la ejecución de las instalaciones previstas en tierra continúa como parte del desarrollo integral de la obra.

La culminación de esta etapa fue destacada durante una ceremonia realizada en Refinería Talara, que contó con la participación del presidente del Directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu Bolaños; miembros del Directorio; el gerente general, Gustavo Villa Mora; autoridades locales y representantes del Consorcio PSAMPO-PSAMP, empresa responsable de la ejecución de los trabajos offshore.

Refinería Talara.

El proyecto contempla la construcción e instalación de la infraestructura necesaria para la recepción de crudo y el despacho de residuales a través de un nuevo terminal multiboyas.

Para ello, se desarrolla en dos componentes: el offshore, que comprende las obras ejecutadas en el mar, y el onshore, correspondiente a las instalaciones que se construyen en tierra y que, en conjunto, conformarán el nuevo sistema de transferencia entre los buques y la refinería.

Gracias a esta nueva infraestructura marítima, el Terminal Multiboyas II permitirá ampliar la capacidad de atención desde embarcaciones hasta buques de aproximadamente 150,000 toneladas de peso muerto (DWT), correspondientes a las categorías AFRAMAX y SUEZMAX, utilizadas para el transporte de grandes volúmenes de petróleo.

Esto permitirá recibir hasta un millón de barriles de crudo, garantizando una transferencia segura y eficiente desde buques de gran capacidad hacia la Refinería Talara y fortaleciendo la confiabilidad del abastecimiento de crudo.

El Terminal Multiboyas II cuenta con las principales autorizaciones requeridas para su construcción, entre ellas el Derecho de Uso de Área Acuática, la Habilitación Portuaria, la Viabilidad Técnica y de Área Acuática, el Plan de Monitoreo Arqueológico, el Manual de Diseño, la Autorización para Construcción y el estudio de maniobras aprobado metodológicamente. Mientras se ejecutan las obras del componente terrestre, Petroperú continúa gestionando las autorizaciones finales que permitirán la futura puesta en operación de esta infraestructura.