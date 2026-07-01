ProInversión ya separó en 3 categorías los nuevos inmuebles de Petroperú. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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ProInversión habría decidido posponer la realización del primer proceso de subasta pública de inmuebles de Petroperú, debido a que la petrolera incrementó el listado general de activos no estratégicos que se pondrían a la venta.

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