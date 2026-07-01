Según comunicó la agencia a Gestión, a finales de mayo recibieron de parte de Petroperú un “inventario masivo” compuesto por 455 inmuebles adicionales a nivel nacional, que se sumarán a la lista ya reportada de 59 bienes que la petrolera había puesto a disposición de interesados privados desde que se oficializó su reestructuración.

“Salir al mercado con una cartera fragmentada limitaría la rentabilidad del proceso; por ello, la ampliación del plazo es una exigencia financiera para integrar este nuevo volumen y estructurarlo adecuadamente”, explicó ProInversión sobre este incremento.

Así las cosas, la agencia reportó que están ejecutando un due diligence técnico sobre este nuevo listado. El objetivo es aplicar estricta disciplina de mercado para identificar la máxima vocación de uso de estos bienes, separando los activos del core business petrolero de aquellos con un innegable potencial inmobiliario, residencial y recreacional.

Por ahora, de la revisión que han podido realizar del grupo de 455 nuevos inmuebles, la entidad asegura que hay “activos premium de altísima liquidez y creciente apetito para desarrolladores inmobiliarios privados”. Así, ya los han separado en las siguientes 3 categorías:

Activos Prime en Lima: Propiedades de alto valor por metro cuadrado ubicadas en zonas exclusivas, como la Casona Los Incas y el Chalet Paillardelle en el distrito de San Isidro.

Propiedades de alto valor por metro cuadrado ubicadas en zonas exclusivas, como la Casona Los Incas y el Chalet Paillardelle en el distrito de San Isidro. Desarrollos Residenciales y de Segunda Vivienda: Extensos condominios y lotes saneados con alto potencial para la inversión hotelera y residencial, destacando el Balneario Punta Sal Grande en Tumbes, y el Condominio Las Palmeras en Los Órganos, Piura.

Extensos condominios y lotes saneados con alto potencial para la inversión hotelera y residencial, destacando el Balneario Punta Sal Grande en Tumbes, y el Condominio Las Palmeras en Los Órganos, Piura. Complejos Recreacionales y Urbanísticos: Instalaciones de gran formato en Talara, tales como el Condominio Punta Arenas y el Club Punta Balcones, altamente atractivos para la reestructuración urbanística.

Respecto a la postergación de la primera subasta, ProInversión se mostró confiado de poder capitalizar “la excelente receptividad” que el mercado inmobiliario ya había mostrado sobre el primer listado de 59 inmuebles de Petroperú, pero ahora con más oportunidades de inversión.