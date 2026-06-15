Petroperú viene en un proceso de reestructuración desde fines del año pasado. | Foto: Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Iquitos, Loreto.- La empresa pública Petroperú, sumergida en una severa crisis financiera, empezaría a dar sus “primeros pasos” concretos con vista a su reestructuración. En entrevista con Gestión, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), anunció que, “en las siguientes semanas”, se estarán dando dos pasos claves.

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