El primero está relacionado a ingresos directos de dinero, vinculados a los activos no estratégicos (inmobiliarios) y sus ventas. Si bien están pendientes los detalles “macro” sobre la definición de los bloques patrimoniales, a mediados de mayo, se comunicó la convocatoria para la subasta de 55 activos no estratégicos.

Así, Del Carpio precisó que hasta agosto se espera “consolidar” estas gestiones.

“Para el caso de los activos no estratégicos, que es la parte inmobiliaria, sí se contempla eventualmente la venta de activos. En efecto, convocamos la venta de 55 activos de Petroperú que esperamos en julio a agosto ya consolidar. Ese será el tratamiento”, refirió en diálogo con este diario en Iquitos (Loreto), en el marco del Encuentro Económico Región Loreto, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Como se recuerda, la fecha máxima para abonar los derechos de participación es el lunes 6 de julio y se prevé que el martes 7 sea la subasta. Los inmuebles alcanzados están ubicados en Áncash, Lima, Piura, Pasco, Lambayeque y Tumbes. Gestión conoció que sería entre cuatro o cinco que se venderían en esta primera fase.

Otro aspecto relevante para “las siguientes semanas” será el anuncio final de la composición y detalles sobre los bloques patrimoniales. “Eso lo estaremos haciendo seguro que en el mes de julio”, comentó.

“Se va a indicar cuál es cada unidad de negocio o bloque patrimonial, como aparecía en la norma; cuáles son las características que la componen y cuál es la modalidad en que vamos a captar la inversión privada para cada uno de estos bloques” , detalló a Gestión. Esta presentación final abarcará tanto a los estratégicos, que afirmó no será vendidos, como a los no estratégicos.

Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. | ProInversión

La gestión del nuevo apoyo financiero

Respecto al nuevo apoyo financiero por hasta US$ 2,000 millones, Del Carpio señaló que, “en las próximas semanas, durante este mes”, se va a operativizar el primer tramo que abarca US$ 500 millones.

“Vamos a estar en condiciones de proporcionar capital de trabajo a Petroperú para que sostenga sus operaciones, como por ejemplo acá en Iquitos”, sostuvo.

Posteriormente, hacia fines de julio o inicios de agosto, ya bajo un nuevo Gobierno “se completará el financiamiento de hasta US$ 2.000 millones”.

“Tal como está previsto, es un financiamiento que es y va a ser administrado por ProInversión, a través de un vehículo especial que estamos creando. Estamos cumpliendo estrictamente el mandato que dio el decreto de urgencia, que solamente sirva para capital de trabajo, mediante un fondo revolvente”, indicó.