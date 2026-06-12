Petroperú alertó sobre la difusión de un video falso en la red social TikTok, elaborado con herramientas de inteligencia artificial (IA), que utiliza la imagen y la voz de su presidente del Directorio, Edmundo Lizarzaburu Bolaños, para promover supuestas inversiones inexistentes y captar dinero de ciudadanos.

A través de un comunicado, la empresa estatal precisó que el material fue publicado en la cuenta “AYMARAZO 2011” y emplea imágenes de una entrevista pública brindada por Lizarzaburu en 2025, cuando fue consultado en su calidad de investigador de ESAN.

Según indicó Petroperú, tanto la voz como la imagen de Lizarzaburu fueron manipuladas intencionalmente mediante herramientas de inteligencia artificial para atribuirle declaraciones que nunca realizó como presidente del Directorio de la empresa.

🚨 Alerta: está circulando un video falso manipulado con IA usando la imagen de nuestro presidente de directorio. Si lo recibiste por WhatsApp o redes sociales, no lo compartas. Más información aquí: https://t.co/quIWYyAbup pic.twitter.com/ToN9YgVmLQ — Petroperú S.A. (@petroperu_sa) June 12, 2026

La compañía explicó que el contenido fraudulento invita a las personas a realizar inversiones que no existen y aclaró que no cuenta con ninguna iniciativa denominada “PetroBienestar”.

Asimismo, enfatizó que no ha anunciado ni implementado programas de inversión, rentabilidad o captación de fondos dirigidos a la ciudadanía. También remarcó que no solicita depósitos, transferencias, pagos de activación ni el registro de datos personales a través de enlaces difundidos en redes sociales.

Petroperú recordó que toda su información oficial se comunica exclusivamente mediante su portal institucional y sus cuentas verificadas en redes sociales. Por ello, exhortó a la ciudadanía a no acceder al enlace difundido, no proporcionar información personal y no realizar pagos asociados a esta publicación fraudulenta.

Finalmente, informó que presentará una denuncia ante la fiscalía de turno y ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de identificar a los responsables de la publicación, la cual afecta la imagen de la empresa y de su más alta autoridad, además de buscar estafar a los ciudadanos.