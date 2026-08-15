El Pleno del Congreso de la República definirá este lunes 17 de agosto el número de integrantes que tendrán la Comisión Permanente y la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La sesión plenaria fue convocada por el presidente del Congreso, Miguel Torres, para las 4:00 p. m. en el hemiciclo del Parlamento. Previamente, a las 10:00 a. m., se reunirá la Junta de Portavoces Conjunta para abordar los asuntos vinculados con el desarrollo de la jornada parlamentaria.

De acuerdo con la agenda del Pleno, uno de los puntos será determinar el número de integrantes de la Comisión Permanente, que estará conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras.

Según el artículo 86 del Reglamento del Congreso, la cantidad de integrantes de esta comisión debe guardar proporcionalidad con la representación de los grupos parlamentarios y no puede superar el 20% del número total de miembros del Congreso.

Asimismo, el Pleno deberá establecer la cantidad de integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. Esta comisión también tendrá igual número de senadores y diputados y deberá respetar los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Al igual que la Comisión Permanente, la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República no podrá exceder el 20% del total de integrantes del Congreso de la República.