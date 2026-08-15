Una corte de Florida condenó este viernes a Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, quien admitió haber utilizado ChatGPT para planear el asesinato de su exnovia, según documentos judiciales.

Zhou llegó a un acuerdo de culpabilidad ante la Corte del Condado de Palm Beach por amenazas de muerte o lesiones contra otra persona, constituir una amenaza creíble mediante ciberacoso y utilizar un dispositivo de comunicación de dos vías para cometer un delito.

El hombre permanecía detenido desde mayo, luego de que el FBI recibiera una alerta de emergencia de OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT. La compañía informó sobre las reiteradas declaraciones del usuario relacionadas con su intención de atacar o asesinar a su expareja, Rachel Eden Wachterman.

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El asesinato planeado en ChatGPT

La herramienta de IA reportó que usó frases como ‘La voy a violar y secuestrar’, ‘La voy a matar a ella y a toda su familia’, ‘La voy a matar antes de que termine este mes’, ‘La voy a matar cuando regrese de su crucero’ y ‘Si no es mía, no será de nadie’.

“La misma notificación advirtió que el usuario admitió haber ideado un plan, que describió cómo de asesinato-suicidio, y declaró que estaba rastreando el horario de la víctima para saber dónde encontrarla si decidía intensificar sus acciones”, señaló la declaración juramentada.

Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, fue condenado en Florida tras admitir amenazas contra su expareja que realizó a través de ChatGPT. Foto: EFE.

Incluso, el sujeto le contó a ChatGPT que había comprado un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12 con cartuchos de perdigones y balas, y guantes de látex.

Florida y el escrutinio sobre la IA

El hecho ocurre mientras crece el combate legal contra plataformas de IA en Florida, que el 1 de junio pasado se convirtió en el primer estado de EE.UU. en demandar a OpenAI y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

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La demanda acusa a su herramienta de IA ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Esta demanda civil es independiente de una investigación criminal iniciada en abril por el fiscal de Florida, James Uthmeier, contra OpenAI. Esa pesquisa está relacionada con las acusaciones de que la herramienta habría aconsejado al responsable de un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida, ataque que dejó dos personas muertas.

Con información de EFE.