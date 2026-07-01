El 82% de los consumidores peruanos afirma haber utilizado herramientas de inteligencia artificial para evaluar opciones o tomar decisiones antes de realizar una compra. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta utilizada exclusivamente para fines laborales y cada vez gana más espacio en la vida cotidiana. Desde resolver dudas hasta recibir recomendaciones personalizadas, su uso se extiende a distintos ámbitos, incluido el consumo. ¿Los peruanos ya están recurriendo a la IA al momento de tomar decisiones de compra? El más reciente estudio sobre la influencia de la inteligencia artificial en el consumidor peruano, elaborado por Aurum Consultoría y Mercado, ofrece una mirada de cómo esta tecnología viene impactando los hábitos de compra y qué tan presente está en las decisiones de los consumidores.

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