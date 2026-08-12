El mercado inmobiliario de Lima Centro atraviesa un periodo de mayor dinamismo, con una demanda que se concentra en determinados distritos y mantiene el interés de familias que buscan su primera vivienda e inversionistas. A la par, la zona cuenta con una amplia oferta de proyectos habitacionales. ¿Qué distritos están concentrando las ventas y cómo se mueve la oferta en esta parte de Lima?

La zona cuenta con más de 11,000 alternativas habitacionales disponibles, de acuerdo con los indicadores de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

“El mercado residencial de Lima Centro refleja la preferencia de los compradores por ubicaciones estratégicas y formatos funcionales”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP. La ejecutiva destacó el dinamismo de Cercado y Breña, así como la vigencia de la zona para familias e inversionistas.

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¿Qué distritos concentran la demanda de viviendas?

El Cercado de Lima lideró las ventas con 1,381 viviendas comercializadas, equivalentes al 52% de las transacciones de Lima Centro. Le siguió La Victoria, con 718 unidades y una participación de 27%.

Breña ocupó el tercer lugar, con 330 viviendas vendidas y 13% de participación. El distrito registró, además, un crecimiento de 106% frente al primer semestre de 2025, mientras que el Rímac alcanzó 209 unidades, equivalentes al 8%.

El precio promedio ponderado de Lima Centro llegó a S/5,930 por m², un incremento de 8.9% respecto de 2025. La Victoria presentó el valor más alto, con S/6,626 por m², seguida por el Cercado de Lima, con S/5,910 por m².

La ubicación, conectividad y precios frente a otras zonas de Lima figuran entre los factores que sostienen la demanda. El mercado también encuentra espacio entre familias jóvenes y parejas que buscan su primera vivienda, en una zona donde 75% de los residentes no posee casa propia.

Breña registró un crecimiento de 106% en la venta de viviendas nuevas durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025.

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¿Cuánto cuestan los departamentos que se ofrecen en Lima Centro?

La oferta inmobiliaria de la zona será parte de Nexo Centro, feria organizada por CODIP que reunirá a más de 30 empresas con proyectos en Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac, Jesús María y distritos de Lima Norte.

Los precios partirán desde S/178,800 en Cercado de Lima y llegarán a S/271,000 en Rímac. También habrá proyectos desde S/185,700 en Breña, S/212,000 en Jesús María, S/215,526 en La Victoria y S/236,000 en Independencia.

Los precios de las viviendas en Lima Centro promediaron S/5,930 por m² durante el primer semestre de 2026.

Durante la feria se ofrecerán descuentos de hasta S/90,000 y la posibilidad de separar un departamento desde S/500. También participarán Scotiabank, Banco Pichincha, BanBif y Banco GNB, además del Fondo MIVIVIENDA, que brindará orientación sobre el Bono del Buen Pagador y alternativas de financiamiento hipotecario.

Nexo Centro se realizará el 15 y 16 de agosto de 2026 en el Sheraton Lima Hotel, en el Cercado de Lima. El ingreso será gratuito, previa inscripción, y la feria atenderá de 11:00 a. m. a 9:00 p. m.