El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos bajó en julio una décima hasta el 3.4% por la caída de los precios de la energía y en consonancia con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en el abaratamiento de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, bajó al 2.5%, una décima menos que en junio, informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, en sus siglas en ingles).

La tasa de inflación interanual está por encima del umbral del 2% establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed), aunque quedó por debajo del salto al 4.2% registrado en mayo pasado, cuando se alcanzó el nivel más alto desde abril de 2023.

En términos mensuales, la inflación aumentó una décima después de haber registrado una caída anterior del 0.4%.

El dato subyacente intermensual subió un 0.2% tras haberse mantenido sin cambios en junio.

Los precios de la energía cayeron un 1.5% en julio, una moderación más modesta que la bajada del 5.7% del mes anterior, aunque lo suficiente para influir en la leve bajada del dato general y a pesar de la ruptura de la tregua en el conflicto entre EE.UU. e Irán, que volvió a declarar cerrado el estrecho de Ormuz, vía clave del transporte de crudo y de mercancías.

En julio se registró una subida del 0.1% en los precios de la vivienda, que significó aproximadamente dos tercios del aumento mensual del índice general, y en los alimentos, según el BLS.

El edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg

Los alimentos también se encarecieron un 0.1% durante el mes, impulsado por un incremento del 0.3% de los alimentos consumidos fuera del hogar.

Estas alzas mensuales impidieron una desaceleración más fuerte del dato general.

En términos interanuales, la energía subió un 14.7%, mientras que el componente de los alimentos aumentó un 3% durante el último año.

La atención médica, las tarifas aéreas, la comunicación, la educación y la recreación estuvieron entre los índices que crecieron en julio.

Entre los que disminuyeron destacan el componente de seguros de vehículos de motor.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el PBI, es clave para evaluar la salud de la economía y sirven a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria.

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La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3.5%-3.75% al término de su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central estadounidense.

Tras conocerse el dato de inflación, Wall Street abrió el miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0.18%.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en 53,887 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0.27%, hasta los 7,748 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0.51%, hasta las 26,579 unidades.

Elaborado con información de EFE