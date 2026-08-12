La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lanzó este miércoles un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (US$ 30 millones) para ampliar el apoyo a la Cruz Roja Colombiana tras el terremoto que sacudió el lunes el oeste del país.

Con los fondos se busca reforzar la capacidad de respuesta local y apoyar a aproximadamente 24,000 personas durante los próximos 24 meses, indicó FICR en un comunicado.

Poco después de que se produjera el seísmo, la FICR ya aprobó una partida de un millón de francos suizos (US$ 1.2 millones) procedentes de su Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres.

“Estamos llegando a un momento muy crítico de la operación. Los equipos de la Cruz Roja Colombiana han estado trabajando sin descanso”, declaró en el comunicado la directora regional de la FICR para América, Loyce Pace.

“La red de la FICR seguirá apoyando a la Cruz Roja Colombiana para ampliar su respuesta mediante este mecanismo de llamamiento de emergencia durante los próximos días y semanas”, agregó.

Inicialmente, la operación dará prioridad a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, donde se concentran las mayores necesidades humanitarias.