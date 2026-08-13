Tunupa, según la tradición, es una deidad vinculada a Ollantaytambo. Y, al igual que la deidad, María Emperatriz dice que procura cuidar las tradiciones y la cultura, a sus colaboradores y la experiencia que ofrece a los turistas. Foto: Tunupa Restaurantes
Tunupa, según la tradición, es una deidad vinculada a Ollantaytambo. Y, al igual que la deidad, María Emperatriz dice que procura cuidar las tradiciones y la cultura, a sus colaboradores y la experiencia que ofrece a los turistas. Foto: Tunupa Restaurantes
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Ani Lu Torres
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María Emperatriz Guzmán ya había logrado consolidarse como dueña de una cadena de farmacias en Cusco cuando Boticas Fasa (hoy en manos de Inkafarma) le tocó la puerta. Era 2008 y cerró un acuerdo para vender su negocio. Con ese dinero, como si se tratara de un laboratorio -ella es química farmacéutica de profesión-, decidió experimentar en el rubro gastronómico. Desembolsó US$ 2.5 millones —con apoyo del banco— y adquirió los dos locales de Tunupa Restaurantes (2009), conocido por ser uno de los pioneros de la cocina novoandina en la región.

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