En apenas 16 años de historia, Cusco FC pasó de ganar la Copa Perú (2011) a disputar la final nacional en su primera temporada en Liga 1 (2012) y competir en varias ediciones de la Copa Libertadores. (Foto: Cusco FC)
En apenas 16 años de historia, Cusco FC pasó de ganar la Copa Perú (2011) a disputar la final nacional en su primera temporada en Liga 1 (2012) y competir en varias ediciones de la Copa Libertadores. (Foto: Cusco FC)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Abrirse paso en una ciudad donde el fútbol tiene una fuerte tradición y conviven tres clubes de la La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) exige algo más que buenos resultados deportivos. En Cusco FC lo tienen claro. Mientras busca consolidarse dentro y fuera de la cancha, la institución ha comenzado a desarrollar una estrategia para diversificar sus ingresos y fortalecer su marca, con la intención de construir un proyecto que pueda sostener su crecimiento en el largo plazo.

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