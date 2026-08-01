El cambio va más allá de sumar patrocinadores o vender más camisetas. La apuesta incluye fortalecer el comercio electrónico, abrir tiendas propias, impulsar una membresía para fidelizar hinchas, desarrollar el turismo deportivo y seguir posicionando la marca Cusco FC en el ámbito local. Todo ello busca construir un modelo de negocio que acompañe el desempeño deportivo y le permita al club crecer con mayor estabilidad.

"Buscamos posicionarnos a nivel nacional como un club que está haciendo bien las cosas, tanto a nivel institucional como deportivo, y seguir cosechando mucha más hinchada en nuestra región“, señaló a Gestión Carlos Eldredge, gerente comercial de Cusco FC. Aunque la televisión continúa siendo el principal generador de recursos, el objetivo es que otras unidades de negocio ganen cada vez más peso dentro de la estructura financiera del club.

LEA TAMBIÉN: Cienciano se reinventa: de “Papá de América” a “Rojo Imperial”: la proyección como negocio

Más allá de la televisión

La composición de los ingresos refleja todavía la importancia de la transmisión de los partidos. Después de ese rubro aparecen los patrocinadores, que representan entre el 25% y el 30% de la facturación, seguidos por la taquilla, las licencias de marca y las academias deportivas. Para Eldredge, el desafío consiste en fortalecer precisamente esas líneas complementarias.

"Las marcas buscan unirse a un proyecto de largo plazo. La clasificación a torneos internacionales ayuda muchísimo porque genera exhibición, pero creemos que lo más importante es el proyecto que estamos construyendo“, sostuvo.

La estrategia apunta a reducir gradualmente la dependencia de un solo ingreso. Por ello, el club viene potenciando el merchandising mediante la próxima apertura de dos tiendas propias, además de ampliar la oferta de productos oficiales desarrollados junto con Adidas, su sponsor técnico. El objetivo es convertir la venta de artículos licenciados en una fuente de recursos cada vez más relevante dentro del negocio.

LEA TAMBIÉN: Alianza Lima campeón del Torneo Apertura: cómo este título influye en la planificación de un club

Entre esas iniciativas también figura la reciente Membresía Dorada, que reúne el abono para el Torneo Clausura con otros beneficios para los aficionados, como parte de la estrategia para fortalecer la fidelización de los hinchas y generar ingresos recurrentes.

La apuesta por el turismo y los canales digitales

Otro de los pilares de la estrategia comercial pasa por aprovechar una ventaja difícil de replicar para otros clubes del país: la ubicación de Cusco como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica.

Actualmente, el club trabaja con agencias de viaje y hostales para ofrecer experiencias que incluyen la asistencia a los partidos. Según Eldredge, entre el 15% y el 20% del público que acude al estadio corresponde a turistas, una proporción que esperan incrementar en los próximos años. "Conversamos con agencias y hostales para vender distintos paquetes y experiencias que acerquen a los turistas al fútbol. Eso nos ayuda a todos“, explicó.

Los partidos frente a rivales como Flamengo se convirtieron, según el club, en algunos de los de mayor convocatoria reciente y reforzaron su apuesta por el turismo deportivo como fuente de ingresos. Este año, Cusco jugó directamente en la fase de grupos. (Foto: Getty Images)

La participación en torneos internacionales refuerza esa estrategia. Para el club, disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana no solo incrementa la exposición de la marca, sino que también impulsa la llegada de visitantes, fortalece el atractivo para los patrocinadores y puede influir en el presupuesto comercial.

“Puede modificar el presupuesto y nos ilusiona, aunque ya venimos trabajando sobre bases asentadas. El objetivo es tener una participación constante en torneos internacionales para que el nombre de Cusco trascienda no solo en lo deportivo, sino también a nivel institucional y turístico“, indicó Eldredge.

Según el club, los partidos con mayor asistencia este año fueron los disputados frente a Flamengo, Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores, y Universitario, por la Liga 1. Esos encuentros atrajeron a visitantes que aprovecharon su estadía en la ciudad para asistir al estadio. "El partido con Flamengo fue un lleno total. Son encuentros que atraen no solo desde lo deportivo, sino también desde el turismo“, afirmó Eldredge.

Del mismo modo, la digitalización también empieza a modificar la relación con los aficionados. Según informa Cusco FC, cerca del 60% de las entradas ya se comercializa a través de canales online, una tendencia que el club espera seguir impulsando como parte de su estrategia comercial.

LEA TAMBIÉN: Fútbol peruano: ¿cómo afecta a los clubes la ausencia de patrocinio de las casas de apuestas?

Construir un proyecto de largo plazo

La diversificación del negocio no termina en las ventas ni en la relación con los hinchas. Parte de la estrategia también apunta a desarrollar activos que fortalezcan al club en el largo plazo.

El complejo deportivo de Cusco FC, en Oropesa, seguirá ampliándose para fortalecer el trabajo del primer equipo y las divisiones menores. La apuesta no solo busca mejorar la competitividad deportiva, sino también consolidar una cantera que, en el futuro, pueda convertirse en una nueva fuente de valor para la institución mediante la formación y eventual transferencia de futbolistas.

"Queremos captar a los mejores chicos de la región y formarlos. No solo se trata de fútbol, sino también de valores. Son proyectos que queremos seguir potenciando“, comentó Eldredge.

LEA TAMBIÉN: Clubes en proceso concursal tendrán nuevo esquema para reestructurarse: detalles de la ley

A ello se suma una estrategia de posicionamiento que busca consolidar la identidad del club dentro de una ciudad donde comparte protagonismo con instituciones de mayor tradición, como Cienciano y Deportivo Garcilaso. Más que competir únicamente por resultados deportivos, la apuesta pasa por construir una marca con presencia sostenida entre los hinchas y las empresas.

En un mercado donde la historia y la cantidad de hinchas suelen marcar diferencias entre los clubes, Cusco FC apuesta por construir una ventaja distinta. Su desafío no pasa únicamente por clasificar de manera constante a torneos internacionales, sino por consolidar un modelo de negocio que acompañe ese crecimiento deportivo. La meta es que el fortalecimiento de su marca, la diversificación de ingresos y el desarrollo de activos propios le permitan abrirse espacio entre los principales referentes del fútbol del sur del país y de todo el Perú.

LEA TAMBIÉN: Patrocinio, taquilla y “Matute”: el plan de crecimiento de Alianza Lima en su aniversario 125