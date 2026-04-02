El plantel más caro del torneo es Palmeiras, valorizado en unos US$ 256 millones, seguido por Flamengo con US$ 252 millones. También aparecen en la parte alta Cruzeiro (US$ 191 millones), Corinthians (US$ 177 millones) y Fluminense (US$ 133 millones). El primer club no brasileño en aparecer entre los más caros es Boca Juniors (Argentina), con unos US$ 104.5 millones, lo que confirma la concentración de recursos en el fútbol de Brasil.

Universitario empezará su participación en la Copa Libertadores visitando a Tolima de Colombia. (Foto: Universitario de Deportes)

La diferencia se observa también en la conformación de los grupos.

Grupo A:

Flamengo de Brasil (US$ 252 M), Estudiantes de Argentina (US$ 46 M), Cusco FC de Perú (US$ 9.8 M) e Independiente Medellín de Colombia (US$ 14.6 M).

Grupo B:

Nacional de Uruguay (US$ 21.2 M), Universitario de Perú (US$ 18.3 M), Coquimbo Unido de Chile (US$ 13.9 M) y Tolima de Colombia (US$ 14 M).

Grupo C:

Fluminense de Brasil (US$ 133 M), Bolívar de Bolivia (US$ 13.6 M), Dep. La Guaira de Venezuela (US$ 9 M) e Independiente de Rivadavia de Argentina (US$ 35.9 M).

Grupo D:

Boca Juniors de Argentina (US$ 104.5 M), Cruzeiro de Brasil (US$ 191 M), U. Católica de Chile (US$ 17.9 M) y Barcelona de Ecuador (US$ 19.3 M).

Grupo E:

Peñarol de Uruguay (US$ 47.2 M), Corinthians de Brasil (US$ 177 M), Independiente Santa Fe de Colombia (US$ 14.4 M) y Platense de Argentina (US$ 31.3 M).

Grupo F:

Palmeiras de Brasil (US$ 256 M), Cerro Porteño de Paraguay (US$ 32.1 M), Junior de Colombia (US$ 19.3 M) y Sporting Cristal de Perú (US$ 14.8 M).

Grupo G:

Liga de Quito de Ecuador (US$ 21.1 M), Lanús de Argentina (US$ 45.1 M), Always Ready de Bolivia (US$ 8.2 M) y Mirassol de Brasil (US$ 35.9 M).

Grupo H:

Independiente del Valle de Ecuador (US$ 36.3 M), Libertad de Paraguay (US$ 24.7 M), Rosario Central de Argentina (US$ 60 M) y Universidad Central de Venezuela (US$ 9.2 M).

Más allá de los extremos, la mayoría de clubes del torneo se mueve entre los US$ 10 millones y los US$ 40 millones, un rango donde también aparecen Universitario y Sporting Cristal, lo que muestra que la mayor brecha no es regional, sino principalmente frente a Brasil.

La diferencia en el valor de los planteles también está ligada al tamaño del mercado, explicó Humberto Meneses, especialista en marketing deportivo. Señaló que ligas como la brasileña generan mayores ingresos por televisión y patrocinios, lo que luego se traduce en mayor inversión en jugadores. “El principal sponsor de un club brasileño puede pagar lo que varias marcas en Perú aportan en conjunto, porque el retorno comercial es mucho mayor en mercados más grandes”, indicó a Gestión.

Universitario, Cristal y Cusco en el ranking

En el ranking general de los 32 equipos, Universitario ocupa el puesto 21 con un plantel valorizado en unos US$ 18.3 millones, mientras que Sporting Cristal aparece en el puesto 24 con US$ 14.8 millones. Cusco FC, con US$ 9.8 millones, se ubica en el puesto 29, aunque supera a clubes como Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Central (Venezuela) y Always Ready (Bolivia).

Dentro de su grupo, Universitario parte como el segundo plantel más caro, solo por debajo de Nacional de Uruguay, lo que lo coloca en una posición competitiva. En cambio, Sporting Cristal es el de menor valor en el Grupo F, donde Palmeiras tiene un presupuesto casi 20 veces mayor. Cusco FC también es el de menor valor en su serie, muy lejos de Flamengo.

Aun así, los valores de los equipos peruanos no están muy lejos de clubes de Colombia, Ecuador, Paraguay o Chile, lo que confirma que el fútbol peruano compite en un segundo escalón regional y no tan distante del promedio sudamericano.

Sporting Cristal entró a fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Carabobo de Venezuela y Dos de Mayo de Paraguay en las fases previas. El otro representante peruano en el torneo fue Alianza Lima, pero fue eliminado. (Foto: GEC).

La brecha con Brasil y el reto de competir

Para el gestor deportivo Pedro Pablo Loguercio, la diferencia económica con Brasil es estructural y afecta a toda la región. “También afecta a Argentina y al resto de países de Conmebol. Los valores que se manejan son muy altos y pueden contratar jugadores de ligas europeas sin problema”, señaló a Gestión.

El también agente de jugadores explicó que la ventaja se sostiene en el tamaño del mercado y en los ingresos que generan los clubes brasileños, pues tienen varios torneos estaduales, juveniles, estadios llenos y premios de televisión importantes, lo que les permite reforzarse y dominar el mercado sudamericano.

Sin embargo, considera que la participación internacional puede ser una oportunidad de crecimiento para los clubes peruanos si se maneja bien, lo que aumentaría sus ingresos y mayor nivel de competitividad. “Solo por jugar la Copa Libertadores puedes recibir alrededor de tres millones de dólares. Si avanzas, sumas más dinero, llenas el estadio, vendes más entradas, tienes marketing. Si un club clasifica varios años seguidos y administra bien, sí puede reforzarse y competir”, explicó.

Meneses añadió que la Copa Libertadores también tiene impacto directo en el valor comercial de los clubes, ya que además de los premios deportivos permite mejorar ingresos por taquilla, patrocinios y exposición internacional. “La fase de grupos asegura partidos con alta asistencia y le da visibilidad regional al club, lo que fortalece su posición frente a las marcas”, sostuvo.

“Para competir necesitas un plan de varios años, clasificar seguido, vender jugadores y reinvertir. No sé si se puede igualar a Brasil, pero sí se puede pelear con un buen proyecto”, agregó Loguercio.

Otro factor que puede ayudar a reducir la brecha es la formación y transferencia de jugadores, señaló Humberto Meneses. Indicó que en varios países de la región una parte importante de los ingresos de los clubes proviene de las ventas al exterior, algo que todavía es limitado en el fútbol peruano. “En mercados como Ecuador o Colombia los clubes incorporan en su presupuesto la venta de futbolistas cada año. Es una fuente de ingresos clave para poder reinvertir y competir con planteles de mayor valor”, aseguró.

Flamengo y Palmeiras, los dos clubes más caros de la actual Copa Libertadores, se enfrentaron en la final 2025, jugada en el estadio Monumental de Perú. (Foto: GEC)

Sudamericana: valores menores, pero misma tendencia

La diferencia económica también se repite en la Copa Sudamericana, aunque con cifras más bajas. Entre los planteles más valorizados del torneo aparecen clubes brasileños como Gremio, con US$ 119 millones, Santos con alrededor de US$ 113 millones, Atlético Mineiro con más de US$ 101 millones y Sao Paulo con cerca de US$ 89 millones. Todos muy por encima del resto de participantes.

Los equipos peruanos vuelven a ubicarse en la parte baja. Cienciano tiene un valor cercano a los US$ 7.6 millones, mientras que Alianza Atlético ronda los US$ 5.5 millones, cifras que los colocan lejos de los favoritos, pero en niveles similares a clubes de Bolivia, Venezuela o Ecuador.

En ambos torneos, la participación internacional sigue siendo fundamental para el negocio de los clubes locales. Más allá del resultado deportivo, jugar la Libertadores o la Sudamericana permite sumar premios, mejorar la exposición, aumentar el valor de los jugadores y generar ingresos por taquilla y patrocinio, factores que pueden ayudar a reducir la brecha económica en el mediano plazo.