Los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores inician la primera semana de abril. (Foto: Sporting Cristal / LFP)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La próxima semana se inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este torneo vuelve a reflejar la distancia económica entre los clubes sudamericanos. Según valores de mercado de Transfermarkt, los planteles brasileños dominan ampliamente el ranking, con cifras que superan los US$ 250 millones, mientras que los equipos peruanos no alcanzan los US$ 20 millones. En ese contexto, Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC parten desde el tercio inferior entre los 32 equipos participantes. ¿Qué lugar ocupan?

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