La camiseta conmemorativa lanzada junto a Nike es solo un punto de partida de esa estrategia. Detrás hay una planificación que comenzó varios meses antes y que busca aprovechar el aniversario como un motor para dinamizar la relación con la hinchada y ampliar las oportunidades comerciales.

“Estos 125 años no se centran solamente en el mes de aniversario (15 de febrero). Se van a centrar en todo el año”, explica Diego Montoya, gerente comercial, de marketing y comunicaciones de Alianza Lima, a Gestión. La estrategia incluye nuevos productos, contenidos audiovisuales, activaciones con marcas y eventos para los hinchas a lo largo de la temporada.

Alianza lanzó campaña 125 al mando, que incluyó activaciones en calles de Lima en redes sociales. (Foto: Nike)

Licencias y productos para el hincha

Uno de los ejes de ese plan pasa por ampliar el negocio de licenciamiento y merchandising, que el club viene desarrollando en los últimos años. Hoy Alianza cuenta con una cartera amplia de productos oficiales que abarca desde ropa y accesorios hasta artículos de colección. “Nosotros tenemos más de 120 productos licenciados que tienen que ver con Alianza Lima y ahora vamos a lanzar algunas cosas novedosas”, señaló Montoya.

El club, además, prepara lanzamientos especiales asociados al aniversario, incluidos productos de edición limitada y algunos artículos de gama alta orientados a coleccionistas. Su expectativa es ampliar su portafolio en los próximos meses.

En términos de resultados, el negocio todavía es menor frente a otras líneas de ingresos, pero muestra una tendencia creciente. “En licencias hemos facturado en 2025 casi un millón de soles y en ingresos por concepto de venta retail hicimos más de 700 mil soles”, añadió Montoya.

Patrocinios y taquilla: los motores del negocio

Más allá de las iniciativas asociadas al aniversario, el negocio de Alianza Lima continúa sustentándose en dos pilares comerciales: el patrocinio y la taquilla. El primero es, con diferencia, el principal generador de ingresos. “En el 2025 cerramos con cerca de S/ 41 millones en patrocinios hacia el club. Esperamos que este año sea aún mayor”, afirmó Montoya, quien señala que la meta para este año es superar ese monto.

Entre los acuerdos vigentes destaca el nuevo vínculo con Movistar, con el que el club proyecta desarrollar nuevas activaciones comerciales en los próximos años. Además, según detalla Montoya, Alianza mantiene conversaciones con empresas de distintos sectores interesadas en asociarse a la marca.

El segundo motor es el ticketing. Durante 2025, la institución facturó cerca de S/ 39.7 millones por concepto de taquilla. “Nuestra estrategia se basa en manejar distintos niveles de precios según el partido y el momento, y también en incrementar los abonos para asegurar un ingreso base durante toda la temporada”, comentó Montoya.

Sin embargo, el club reconoce que replicar ese resultado será más complejo en 2026 debido a que Alianza Lima jugará menos partidos internacionales por la temprana eliminación de la Copa Libertadores.

“Matute” como plataforma comercial

Otro frente en desarrollo es el uso comercial del estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como “Matute”, y su explanada. La idea es ampliar su utilización más allá de los días de partido y convertirlo en un espacio para eventos que generen ingresos adicionales.

El club evalúa organizar ferias, actividades culturales, festivales gastronómicos y conciertos, entre otras iniciativas. “No solamente queremos que sea un espacio para generar ingresos, sino también de encuentro del aliancista”, explicó Montoya.

La internacionalización de la marca es otro de los frentes comerciales que Alianza Lima busca reforzar. El club busca ganar visibilidad fuera del país a través de partidos internacionales, contenidos y activaciones que amplifiquen su presencia. Montoya menciona como ejemplo el partido amistoso ante Inter Miami que trajo a Lionel Messi a Lima, una iniciativa que, según explica, también formó parte de la estrategia del aniversario. El vóley, además, es otro de los pilares del club en su plan de internacionalización, gracias a su participación en los torneos continentales.

Alianza Lima enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquazul. El cuadro peruano ganó 3-0. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El efecto Copa Libertadores

El frente deportivo también tiene impacto en la proyección del negocio. La eliminación temprana de la Copa Libertadores reduce el número de partidos y, por lo tanto, los ingresos potenciales por taquilla.

“Obviamente afecta, porque dentro de nuestras proyecciones había todo un planteamiento de desarrollo”, reconoció Montoya. Ante ese escenario, el club evalúa organizar amistosos internacionales y otras activaciones para compensar el déficit de ingresos previsto.

A ello se suma el impacto reputacional de algunos episodios extradeportivos que han rodeado al plantel. “Algunos casos o situaciones de indisciplina pueden haber generado una ola negativa, pero lo bueno es que el club actuó rápido en corregir”, admite el ejecutivo.

Pese a ello, Alianza Lima confía en que la agenda comercial del aniversario, junto con el fortalecimiento de sus principales líneas de negocio, permitirá sostener el crecimiento de los ingresos del club durante el año.