Alianza Lima presentó una camiseta conmemorativa por los 125 años del club. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima presentó una camiseta conmemorativa por los 125 años del club. (Foto: Alianza Lima)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Alianza Lima proyecta fortalecer su negocio comercial en el año de su aniversario 125. Tras cerrar el 2025 con cerca de S/ 41 millones en patrocinios, el club busca superar esa cifra. ¿A qué apunta el club blanquiazul para lograr este objetivo?

TE PUEDE INTERESAR

FIFA ratifica a México como sede para el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo compra el 25% del club Almería en España, ¿vuelve a La Liga?
Sporting Cristal arranca con nuevo auspiciador: automotriz GWM se suma a temporada 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.