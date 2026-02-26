Cristiano Ronaldo adquiere acciones del club español como parte del plan de expansión de SMC Group, firma árabe que maneja a la UD Almería. Foto: CR7
adquirió el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, club de fútbol que milita en La Liga Hypermotion —la segunda división española—.

Tanto Cristiano Ronaldo como el club Almería no han revelado los detalles financieros de la compra, mas coinciden en los beneficios de la transacción realizada por CR7 Sports Investments, parte de

“Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, indicó CR7 en un comunicado.

En tanto, desde la UD Almería, manifestaron su entusiasmo por la llegada de Cristiano Ronaldo al accionariado del club, y no descartaron que integre su plantilla para disputar partidos.

Cristiano Ronaldo se integran al plan de expansión de la UD Almería, realizada por su presidente Mohamed Al Khereji con su conglomerado SMC Group. Foto: difusión
“Esa es una pregunta para él, pero sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club y, si él quisiera seguir jugando, esté el entrenador que esté aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. De eso no tengo ninguna duda”, dijo Juan Francesc Ferrer, entrenador de la UD Almería.

Según la ley del deporte en España, siempre que no tenga participaciones significativas en otro club de la liga.

Cabe recordar que Almería se encuentra en la tercera posición en la segunda división del fútbol español, y en palabras de su presidente Mohammed Al-Khereiji, “(CR7) entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como también de la cantera”.

Y es que en los últimos años, la UD Almería ha concretado grandes ventas de delanteros: Darwin Núñez pasó al Benfica —y luego al Liverpool— por US$ 28.2 millones; Umar Sadiq a la Real Sociedad por cerca de US$ 35.3 millones y Bilal Touré, al Atalanta por unos US$ 36 millones.

Con información de AP y El País

