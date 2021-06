La primera ‘víctima’ de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa no fue Hungría, sino el gigante de las bebidas Coca-Cola. El lunes, en una conferencia de prensa, un gesto de la estrella portuguesa podría haberle costado casi US$ 4,000 millones a la marca de gaseosas.

Coca-Cola es uno de los auspiciadores del torneo europeo, por lo que la mesa en donde se sentaron los representantes de Portugal en la conferencia de prensa, tenía sendas botellas de la conocida gaseosa sobre ella. Cuando CR7 llegó al recinto, tomó asiento, observó las botellas de Coca-Cola, las retiró y colocó una botella de agua sin marca en su lugar.”Agua, no Coca-Cola”, sentenció el delantero de la Juventus.

El vídeo se viralizó rápidamente y los ojos del mundo financiero viraron a Wall Street, donde la empresa anotaba una caída de US$ 3,967 millones. Según Forbes, la acción del futbolista pudo haber influido; sin embargo, también intervinieron otros factores.

El primer punto que señala es que Coca-Cola ya estaba cayendo en bolsa desde antes del desliz de Cristiano Ronaldo. Durante la mañana del lunes, la empresa retrocedía 1.6% a US$ 55.24 por acción.

Al final de la jornada, Coca-Cola borró algunas de sus pérdidas y terminó en US$ 55.55 por papel. Pero hoy, martes, Coca-Cola bajaba en su cotización a un valor de US$ 55.35 por acción.

En pocas palabras, el viernes el valor de Coca-cola era de US$ 242,144 millones, y el martes había caído hasta US$ 238,651 millones. Es decir, anotó una pérdida de casi US$ 4,000 millones.