Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 26 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre política por las próximas elecciones presidenciales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.58% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.405 y se vende a S/ 3.425, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.407 a la compra y S/ 3.420 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra un comportamiento mixto en América Latina, influido por la expectativa sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre política en algunos países de la región.

Las bolsas latinoamericanas tienen una jornada relativamente positiva, apoyadas por el mejor ánimo global y por señales de estabilización en los mercados internacionales. Brasil, Perú y Colombia destacan entre los mercados con mejor desempeño reciente en la región, impulsados por sectores ligados a materias primas y energía.

En términos generales, los inversionistas siguen atentos a la evolución del dólar estadounidense, ya que cualquier cambio en la política monetaria de la Reserva Federal podría afectar directamente a las monedas y bolsas latinoamericanas.

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