El dólar cayó de S/ 3.527 a S/ 3.462 en solo dos días. (Foto: USI)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Los mercados financieros global y local rebosan al prever un próximo desenlace del conflicto en el Medio Oriente que, al impulsar la cotización del petróleo a máximos de cuatro años, ha despertado temores a un proceso inflacionario mundial similar al ocasionado en el 2022 por la guerra en Ucrania, ¿cómo acontenció la jornada de ayer?

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