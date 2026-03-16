Esta foto del Ejército de Estados Unidos tomada el 2 de marzo de 2026 muestra un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando misiones de fuego real durante la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
Esta foto del Ejército de Estados Unidos tomada el 2 de marzo de 2026 muestra un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando misiones de fuego real durante la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
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Financial Times
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¿Terminará pronto la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Es necesario responder a esta pregunta para poder abordar sus posibles consecuencias económicas. Pero esto depende de las respuestas a otras dos preguntas. ¿Se aplica aquí la expresión “TACO”, siglas de “Trump always chickens out” (Trump siempre se acobarda), o no? Y, en segundo lugar, ¿el fin de la guerra para Donald Trump significaría también el fin para Irán, Israel o ambos? Si estos dos combatientes, para quienes la lucha es existencial, continúan luchando, la carnicería en el Golfo también podría continuar. 

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