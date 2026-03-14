El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regrese por ahora a Venezuela debido a preocupaciones por su seguridad, informó el diario The New York Times.

Según el reporte, Trump transmitió ese mensaje durante una reunión de casi dos horas sostenida hace una semana en la Casa Blanca. En el encuentro también participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico, el mandatario señaló que la situación en Venezuela continúa siendo volátil y que sería más prudente que Machado posponga su retorno por razones de seguridad, recomendación que también habrían reiterado otros funcionarios del gobierno estadounidense.

Pese a ello, Machado reiteró desde Santiago —donde asistió a la investidura presidencial de José Antonio Kast— que mantiene su intención de regresar a Venezuela, aunque no precisó una fecha.

El informe también señala que existen diferencias sobre el calendario electoral en Venezuela. Mientras la líder opositora considera posible realizar elecciones en menos de un año, Washington estaría evaluando un proceso más largo, que podría extenderse hasta 2027, en medio de negociaciones con el gobierno encabezado actualmente por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

Según el diario, estas discrepancias han generado tensiones en la relación entre la Casa Blanca y Machado, aunque el gobierno estadounidense continúa considerando la transición política en Venezuela como un proceso de mediano plazo.