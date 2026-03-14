El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” registrados en Oriente Medio, al atacar y “aniquilar” objetivos militares en la isla iraní de Kharg Island, considerada el corazón de la industria petrolera de Irán.

A través de su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que la operación fue llevada a cabo por el United States Central Command bajo sus órdenes directas. Según indicó, las fuerzas estadounidenses destruyeron “por completo todos los objetivos militares” ubicados en la isla, donde se almacena cerca del 90% del petróleo que el país exporta al mercado internacional.

Trump describió a Kharg como “la joya de la corona de Irán” y señaló que el ataque forma parte de las operaciones militares más contundentes ejecutadas en la región.

No obstante, precisó que decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esa decisión si continúan las tensiones en el Golfo.

“Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, advirtió el mandatario.

Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, Kharg concentra la principal terminal petrolera del país y constituye el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros. La isla también alberga grandes tanques de almacenamiento destinados al abastecimiento del mercado internacional.

Horas antes del ataque, especialistas citados por la BBC señalaban que ni Estados Unidos ni Israel habían atacado hasta ahora esta instalación, debido al alto impacto que tendría sobre el mercado energético global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos militares en la isla iraní de Kharg Island, principal terminal petrolera de Irán. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER.

Irán amenaza con represalias

Tras el bombardeo, el Ejército de Irán advirtió que responderá con ataques contra infraestructura energética vinculada a Estados Unidos en Oriente Medio si sus propias instalaciones petroleras resultan afectadas.

Un portavoz del Khatam al-Anbiya Central Headquarters afirmó que, de producirse ataques contra la infraestructura petrolera, económica o energética iraní, “toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías de la región que tengan participación estadounidense o cooperen con Estados Unidos será destruida”.

El comunicado, en respuesta a “las declaraciones del agresivo y terrorista presidente de Estados Unidos”, llega después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera en redes sociales que sus fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio contra “objetivos militares” en la isla de Kharg, donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.

La isla, situada a unos 25 kilómetros de la costa de Irán, alberga la principal terminal petrolera del país y grandes instalaciones de almacenamiento destinadas a la distribución de crudo hacia los mercados internacionales.

Con información de EFE.