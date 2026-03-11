El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el miércoles que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán y que el conflicto terminará “pronto”, en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

“En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió Trump, poco después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz , declarara que la ofensiva emprendida conjuntamente por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero continuaría “sin límite de tiempo”.

Trump ha dado repetidos mensajes contradictorios sobre el calendario y los objetivos de la guerra. El lunes afirmó, tras un intenso fin de semana de bombardeos, que el final podría llegar “pronto”.

El presidente de Estados Unidos enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y por temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación estadounidense-israelí contra Irán.

Trump, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

El ministro Israel Katz dijo el miércoles que “esta operación continuará sin límite de tiempo, tanto como sea necesario, hasta que logremos todos los objetivos”.

Un iraní coloca la bandera nacional de Irán entre las ruinas de una comisaría de policía dañada en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh

Irán ha replicado con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, el hijo del asesinado Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel deberían “considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción”, declaró Ali Fadavi , asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, a la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el miércoles que había atacado un buque con bandera de Liberia y un carguero tailandés en el estrecho de Ormuz.