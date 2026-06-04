Nuestro país continúa ganando protagonismo en la región gracias a la publicidad exterior. Esta vez es el turno de Dardos OOH®, que da el paso hacia la internacionalización y se convierte en la primera empresa peruana del sector en establecer operaciones en Panamá.

Con más de diez años de experiencia en el mercado peruano, Dardos OOH®, empresa del Grupo Varlecorp Holding, ha consolidado una oferta integral de publicidad exterior que abarca formatos tradicionales, activos de gran escala, publicidad digital y soluciones personalizadas para anunciantes, agencias y centrales de medios.

En esta nueva etapa de crecimiento, la compañía marca un hito llevando a Centroamérica una propuesta innovadora. La operación en Panamá contempla la implementación de formatos de alto impacto ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo grandes superficies publicitarias y tecnología LED de última generación. Destaca especialmente la incorporación de la banderola publicitaria más grande de Centroamérica con 1,820 m² de superficie y 5 pantallas digitales de gran formato.

Más allá de la expansión geográfica, la llegada de Dardos OOH® representa la exportación de un modelo de negocio basado en innovación, excelencia operativa y una visión de largo plazo orientada a generar valor para las marcas y contribuir al desarrollo de ciudades más modernas y conectadas.

“Panamá representa el inicio de una nueva etapa de crecimiento para Dardos OOH. Buscamos consolidar una propuesta multiformato que combine innovación, cobertura y resultados, contribuyendo a la evolución de la publicidad exterior en la región”, señala Miguel Vargas, CEO de Dardos OOH.

UNA INDUSTRIA EN TRANSFORMACIÓN

La publicidad exterior atraviesa un proceso de evolución impulsado por la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y la creciente necesidad de las marcas de conectar con sus audiencias mediante experiencias más relevantes y medibles.

En este contexto, el modelo multiformato cobra cada vez mayor importancia al permitir la integración de distintos soportes y tecnologías dentro de una misma estrategia de comunicación, ampliando el alcance y fortaleciendo el impacto de las campañas.

La propuesta de Dardos OOH® responde a esta tendencia mediante una combinación de formatos físicos y digitales que permite desarrollar soluciones adaptadas a los objetivos específicos de cada anunciante, maximizando la efectividad de sus inversiones publicitarias.

PANAMÁ COMO PLATAFORMA DE CRECIMIENTO REGIONAL

La elección de Panamá responde a su posición estratégica como centro logístico, financiero y empresarial de la región, así como a las oportunidades que ofrece para el desarrollo de nuevas plataformas de comunicación exterior.

La compañía proyecta que esta operación sea el punto de partida para futuras expansiones en Centroamérica, todo como parte de una estrategia orientada a consolidar una presencia regional sólida y sostenible.

Con este ingreso al mercado panameño, Dardos OOH® reafirma su compromiso con la innovación, el crecimiento y la transformación de la publicidad exterior, llevando el poder del exterior más allá de las fronteras y contribuyendo al desarrollo de una industria cada vez más moderna, eficiente y conectada con las necesidades de las marcas.

Dardos OOH®

El Poder del Exterior®