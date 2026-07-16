El Banco Central de Reserva del Perú pone en circulación desde el 16 de julio de 2026, una moneda de plata conmemorativa del 150 aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

La institución fue fundada en 1876 por el ingeniero polaco, nacionalizado peruano, Eduardo Juan de Habich, como la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, posteriormente denominada Escuela de Ingenieros del Perú y hoy Universidad Nacional de Ingeniería.

Desde entonces ha formado profesionales que han liderado proyectos estratégicos para el país en sectores como energía, minería, economía, transporte, telecomunicaciones, vivienda, saneamiento, defensa, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental.

Las características de la moneda son:

Denominación: S/ 1,00

Aleación: Plata 0.925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5,000 unidades

BCRP deja sin cambios la tasa de referencia y proyecta que la inflación retorne al rango meta. (Foto: Andina)

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.

En el reverso de la moneda se muestra una composición lineal del Pabellón Central de la UNI como eje visual en la franja inferior. Sobre el edificio se aprecia al lado derecho el texto 150 Años, cuyo dígito cero está representado por una rueda de engranaje. Al lado izquierdo figura el escudo institucional de la universidad.

Esta moneda incorpora la tecnología de grabado láser de alta precisión que mejora la definición y el acabado de los elementos gráficos.

Esta tecnología ha permitido incluir un micro grabado de apenas 0.2 milímetros ubicado en la parte superior del Pabellón Central de la UNI, reproduciendo el texto “Universidad Nacional de Ingeniería”, lo que dificulta su reproducción e incorpora un nuevo elemento de sofisticación técnica en las monedas acuñadas por nuestra Casa Nacional de Moneda.

Esta moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el Portal de Ventas del Banco a un precio inicial de S/ 149.