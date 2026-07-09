El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantenber la tasa de interés de referencia en 4.25% en julio.

La autoridad monetaria argumenta que, en junio, la tasa mensual de inflación fue de 0.23%, mientras que la inflación sin alimentos y energía fue 0.08%.

El resultado del mes se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos, en particular del pescado, afectado por oleajes anómalos, precisa el banco central.

En términos interanuales, la inflación total aumentó de 3.9% en mayo a 4% en junio, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4.4% a 4.5% en el mismo periodo.

Dicho desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos indirectos sobre los costos de transporte en marzo y abril.

Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1.6% interanual, y se mantiene por debajo de 2% desde abril del año pasado.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso. El presente año, no ha realizado ningún movimiento.

Expectativas

Las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.9% en mayo a 2.8% en junio, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta.

Sin embargo, existe el riesgo de que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación.

Los indicadores adelantados de la actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas mostraron un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista.

Tensiones geopolíticas

Los riesgos globales se han moderado recientemente debido al alivio de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos, lo que ha conducido a una corrección a la baja en los precios internacionales del petróleo.

Sin embargo, se mantiene la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas. En este entorno, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, y reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.

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