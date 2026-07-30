Camposol inicia temporada 2026-2027 de envíos de arándanos a China. (Foto: Camposol)
Camposol inicia temporada 2026-2027 de envíos de arándanos a China. (Foto: Camposol)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

; ello, con la apertura del primer contenedor en el mercado mayorista de Gaobeidian, considerado el principal centro de distribución de frutas de esa región del país.

El CEO de la compañía, Ricardo Naranjo, señaló que el evento “marca el inicio de una nueva temporada comercial y refleja la importancia de estar presentes desde el primer día junto a nuestros clientes y socios estratégicos”. Según explicó, el objetivo es reafirmar el compromiso de abastecer el mercado chino “de manera oportuna con fruta de la más alta calidad y consistencia”.

Naranjo destacó que, en un mercado tan dinámico como el del arándano, la oportunidad de llegada resulta tan relevante como la calidad del producto.

“Estar presentes desde el inicio de la temporada nos permite fortalecer relaciones de largo plazo, generar mayor valor para toda la cadena y seguir consolidando la posición de Camposol y del arándano peruano en uno de los mercados más importantes del mundo”, informó Agraria.

Arándanos son parte del portafolio de Camposol. (Foto: Camposol)
Arándanos son parte del portafolio de Camposol. (Foto: Camposol)
LEA TAMBIÉN: ¿Próxima crisis? El Niño amenaza a las “estrellas” de la agroexportación del Perú

Nueva identidad en China

De cara a lo que resta de la temporada, el CEO de Camposol manifestó que la empresa continuará fortaleciendo su presencia en China, de modo de acercar la producción peruana a los consumidores chinos.

Este anuncio se produjo una semana después de que la compañía presentara oficialmente en Shanghái su nombre en chino y su nueva identidad para este mercado: 凯沛果 (Kǎi Pèi Guǒ). Cada uno de sus caracteres transmite un significado específico:representa el éxito y la vitalidad;, la abundancia y la prosperidad; y, el fruto.

Precisó que la pronunciación del nombre mantiene una cercanía con el nombre Camposol, preservando identidad y fortaleciendo conexión con los consumidores chinos.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay ya movió US$ 3,600 millones de carga en primer año: los productos líderes

TE PUEDE INTERESAR

Camposol inicia cosecha de palta en Piura y continuará en La Libertad
Grupo DC: las inversiones que alista el holding dueño de Camposol en tiempos de transición
Pitahaya, la nueva “estrella” de Camposol que inicia campaña y exportaciones del 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.