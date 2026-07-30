Camposol inauguró esta semana su temporada 2026/2027 de arándanos en el norte de China; ello, con la apertura del primer contenedor en el mercado mayorista de Gaobeidian, considerado el principal centro de distribución de frutas de esa región del país.

El CEO de la compañía, Ricardo Naranjo, señaló que el evento “marca el inicio de una nueva temporada comercial y refleja la importancia de estar presentes desde el primer día junto a nuestros clientes y socios estratégicos”. Según explicó, el objetivo es reafirmar el compromiso de abastecer el mercado chino “de manera oportuna con fruta de la más alta calidad y consistencia”.

Naranjo destacó que, en un mercado tan dinámico como el del arándano, la oportunidad de llegada resulta tan relevante como la calidad del producto.

“Estar presentes desde el inicio de la temporada nos permite fortalecer relaciones de largo plazo, generar mayor valor para toda la cadena y seguir consolidando la posición de Camposol y del arándano peruano en uno de los mercados más importantes del mundo”, informó Agraria.

Arándanos son parte del portafolio de Camposol. (Foto: Camposol)

LEA TAMBIÉN: ¿Próxima crisis? El Niño amenaza a las “estrellas” de la agroexportación del Perú

Nueva identidad en China

De cara a lo que resta de la temporada, el CEO de Camposol manifestó que la empresa continuará fortaleciendo su presencia en China, de modo de acercar la producción peruana a los consumidores chinos.

Este anuncio se produjo una semana después de que la compañía presentara oficialmente en Shanghái su nombre en chino y su nueva identidad para este mercado: 凯沛果 (Kǎi Pèi Guǒ). Cada uno de sus caracteres transmite un significado específico:凯representa el éxito y la vitalidad;沛, la abundancia y la prosperidad; y果, el fruto.

Precisó que la pronunciación del nombre mantiene una cercanía con el nombre Camposol, preservando identidad y fortaleciendo conexión con los consumidores chinos.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay ya movió US$ 3,600 millones de carga en primer año: los productos líderes