Juan Carlos García, gerente general de BanBif, percibe ganas de invertir de empresarios locales y de compañías internacionales. (Foto: Mario Zapata)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las empresas retomaron el ánimo de invertir desde la segunda vuelta electoral aunque, casi en simultáneo, activaron planes de contención frente a la inminencia del fenómeno de El Niño a fin de atenuar el impacto en su liquidez, ¿qué están negociando con los bancos?

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