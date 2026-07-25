China presentó, durante el Seminario sobre Gestión y Tecnología Agrícola para Perú —en el cual también participó este diario—, un conjunto de medidas que buscan recuperar el vigor de las variedades nativas y convertir la innovación en una aliada de los agricultores. ¿De qué se trata?

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La fórmula de éxito

En el evento, a cargo del Instituto de Gestión Agrícola y Rural del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Sun Zhao, agrónomo superior del Centro Nacional de Servicios de Extensión Agrotécnica, explicó que muchas variedades nativas del Perú enfrentan problemas de degradación por virus, lo que reduce el rendimiento y amenaza el patrimonio genético.

En esa línea, presentó una ruta de tres pasos: desintoxicar, repotenciar las variedades y optimizar el uso del espacio.

Para empezar, a diferencia de otros cultivos, la papa se reproduce de manera vegetativa, es decir, a través de la siembra de tubérculos y no de semillas; aquello provoca que los virus permanezcan en la planta y se acumulen generación tras generación, complementó para este diario Kenyi Cavalcanti, docente de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y también participante en el encuentro.

La papa se siembra desde los 200 m.s.n.m., pero las papas nativas se cultivan por encima de los 3,000 hasta los 4,200 m.s.n.m. (Foto: Midagri)

Con el tiempo, aparecen plantas más pequeñas; hojas enrolladas y una fuerte reducción del rendimiento. China, al respecto, utiliza una técnica de laboratorio denominada desintoxicación por meristema. El procedimiento consiste en identificar el punto de crecimiento de la planta y extraer únicamente unos milímetros del tejido donde no llega el virus; ese tejido se cultiva en condiciones completamente estériles y se convierte en una planta sana desde el punto de partida. En suma, se “reinicia” la variedad existente.

“El Perú ya cuenta con capacidades científicas para aplicar estos procedimientos; el principal desafío es ampliar la producción y distribución de semilla certificada libre de enfermedades, siguiendo modelos exitosos como el desarrollado por China”, acotó Cavalcanti.

Una vez resuelto el problema sanitario, el segundo paso es renovar el material genético que utilizan los agricultores, adaptado al clima, al suelo y a las necesidades del mercado. No se plantea reemplazar las papas nativas, sino repotenciar las variedades más rentables. En otras palabras, preservar la biodiversidad mientras aumenta la productividad.

Después de contar con semillas sanas y mejoras en las variedades, el tercer paso es buscar un alto rendimiento de la hectárea sin expandir la frontera agrícola. La salida, según precisó Zhao, es combinar estratégicamente el espacio, la luz y los nutrientes.

En inicios de primavera de China, por ejemplo, se siembra papa; posteriormente, en los surcos más amplios se incorpora el maíz. Ambos cultivos no compiten porque se aprovechan en distintos momentos del año.

Perú no necesita nuevas papas; necesita que las que ya tiene recuperen todo su potencial, indicó Zhao. (Foto: Camila Vera)

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Sistema de comunidades productoras

China además apuesta por descentralizar la producción de semilla. Tras obtener plantas libres de virus en laboratorios especializados, estas son entregadas a asociaciones o comunidades campesinas para que las multipliquen bajo supervisión técnica. El objetivo es que cada comunidad pueda abastecerse de una planta sana sin depender todo el tiempo de proveedores externos.

Cavalcanti aterrizó la iniciativa en Perú y analizó que, en principio, “es una propuesta técnicamente viable y, de hecho, bastante compatible con las condiciones de los Andes”.

“El éxito, sin embargo, dependería mucho de cómo se implemente. En este caso, el principal reto no es la tecnología, sino garantizar la asistencia técnica, control sanitario y un suministro continuo de semilla de alta calidad. Con esos elementos, este modelo podría elevar la productividad, reducir costos para los agricultores y fortalecer la competitividad de la cadena de la papa”, delimitó.

Recordó que el Perú ya ha desarrollado experiencias de producción descentralizada de semilla de papa mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Centro Internacional de la Papa (CIP), ONG y asociaciones de productores.

“Lo novedoso de la propuesta china parece ser la escala y el énfasis en redes comunitarias permanentes, apoyadas por protocolos estandarizados y un suministro continuo de material inicial sano”, finalizó.

Gestión visitó la sede de International Potato Center en China y comprobó que la transformación de la papa empieza mucho antes de llegar al campo. (Foto: Camila Vera)

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El dato:

Para el especialista chino, la innovación no termina en el laboratorio, también requiere alianzas y nuevas formas de cultivar. Por ello propuso que el Gobierno peruano, el CIP y las instituciones del gigante asiáticos trabajen conjuntamente en investigación y desarrollo, mientras los agricultores adoptan esquemas de cultivos asociados —como papa con maíz, trigo o frutales— que permitan obtener una segunda cosecha y aprovechar mejor el terreno disponible.

China alberga la red de bancos de germoplasma más grande del mundo, diseñada para garantizar la seguridad alimentaria y preservar la biodiversidad. (Foto: Camila Vera)