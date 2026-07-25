Especialistas del gigante asiático plantean una estrategia para recuperar semillas de papa libres de virus. (Foto: Pexels)
Especialistas del gigante asiático plantean una estrategia para recuperar semillas de papa libres de virus. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Beijing, China.- La papa nació en Perú, pero algunas de las respuestas para aumentar su productividad podrían venir desde el otro lado del mundo.

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