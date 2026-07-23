Ocho de cada diez hectáreas agrícolas estarían en riesgo por El Niño hasta el verano
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Elías García Olano
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El fenómeno El Niño que -según proyección oficial- se espera hasta el próximo verano, pone en peligro no sólo la integridad de la mayor parte de la población y de la infraestructura de uso público y privado, sino también de la mayor actividad generadora de empleo y sustento económico del interior del país, como es la agricultura.

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