Vale recordar que el último viernes el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió su comunicado N°13, en el cual alerta que dicha anomalía climática puede alcanzar magnitud fuerte, y no descarta que escale a extraordinaria hacia finales de este año.

Ya en Gestión informamos que un reciente reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred), basado en anterior comunicado N°12 del Enfen, ha alertado que El Niño (hasta entonces considerado en nivel entre moderado a fuerte) está poniendo en riesgo a 27 millones de personas y al 28% de la red vial nacional.

Zonas agrícolas amenazadas

Pero, además, ese reporte revela también que, hasta el verano entrante, existe un total de 9´388,361 hectáreas (ha) de terrenos de cultivo en peligro de ser dañadas por la caída de huaicos e inundaciones en la mayoría de regiones del Perú.

Considerando que en el país existen en total 11.2 millones de hectáreas de siembra, según data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri, el pronóstico antes señalado significa que estaría en riesgo el 83.4% de todas las áreas cultivables, o 8 de cada diez hectáreas (ha) cultivables.

Superficie agrícola total en riesgo de ser afectada por huaicos, por regiones. Fuente: Cenepred. Elaboracion: Gestión/Chat GPT

El reporte de Cenepred estima que, sólo por movimientos en masa (huaicos) se encuentran en magnitudes de riesgo entre alto y muy alto un conjunto de 3.4 millones de hectáreas, principalmente en doce regiones del país.

Zonas con mayor peligro ante huaicos

En nivel “muy alto” figuran 1’467,837 hectáreas de siembra (ha), que se distribuyen en Piura (396,890 ha), San Martín (231,904 ha), Huánuco (145,982 ha); Junín (128,144 ha), La Libertad (119,571 ha), Ayacucho (99,415 ha), Ancash (87,976 ha).

A ellas se suman Cajamarca (62,769 ha), Huancavelica (97,073 ha), Amazonas (49,949), entre otros departamentos con menores superficies agrícolas bajo amenaza.

Áncash: La pesca y la agricultura sufrirán por “El Niño”

Bajo la clasificación de “riesgo alto” por huaicos se hallan otras 1´976,395 has, sobre todo en San Martín (345,540 ha), Junín (314,639 ha), Amazonas (204,185 ha), Cajamarca (193,725 ha), Piura (130,960 ha), Huánuco (126,914 ha), Huancavelica (115,163), Ancash (100,327 ha), entre otras.

En riesgo por inundaciones

A esto la entidad le suma otras 5.9 millones de ha que podrían ser cubiertas por inundaciones en dieciocho regiones, de las cuales, en nivel “muy alto” se hallan 1´856,323 has.

Entre ellas figuran San Martín (282,931 ha), Piura (255,311 ha), La Libertad (223,822 ha), Lambayeque (248,278 ha), Loreto (190,194), Ayacucho (109,461 ha), Huánuco (Ica (67,978 ha), etc.

Superficie agrícola total por regiones, en riesgo muy alto de ser afectadas por inundaciones. Fuente: informe de Cenepred. Elaboración Gestión/Chat GPT

Consideradas en “riesgo alto” de ser anegadas por lluvias intensas se encuentran otras 4´087,806 has cultivables, que en su mayoría se sitúan en San Martín (456,066 ha), Ucayali (428,715), Junín (406,520), Puno (346,183 ha).

Asimismo, existen zonas agrícolas en peligro en Loreto (320,798 ha), Huánuco (383,701), Cajamarca (295,267 ha), Cusco (102,714 ha), Amazonas (116,256), y en menor medida otras regiones.

Productores en alerta

Consultado por Gestión al respecto, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, consideró que, de cumplirse los pronósticos del Cenepred, pondrían al Perú en una situación muy grave, porque estaría afectando a toda la actividad de la agroexportación, de la pequeña agricultura y la producción pecuaria.

Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Recordó que, en los meses de mayor impacto durante el anterior El Niño, se afectaron cerca de 100,000 hectáreas de cultivos, de las cuales quedaron totalmente arrasadas e inutilizables unas 40,000 has, pero que lo previsto ahora supera lo registrado anteriormente.

Citó como ejemplo lo previsto ahora para Piura, donde -según Cenepred- existe el riesgo muy alto de inundaciones sobre 255,000 hectáreas, señalando que eso pondría en peligro a la mitad de toda el área cultivable de esa región (500,000 has).

LEA TAMBIÉN: Agricultores destruyen cultivos de papa ante plaga intensificada por El Niño

En tal sentido, Amaro advirtió que, de ocurrir ahora El Niño en la magnitud que se estima, es evidente que todas las proyecciones de crecimiento de la agroexportación van a retroceder, y consideró que, ante esta amenaza, ya las instituciones públicas tendrían que están coordinando planes de acción para enfrentar este problema que se avecina.

Doble impacto en el agro

En tanto, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), dio a entender que El Niño podría tener doble impacto en la actividad agrícola nacional, por un lado las altas temperaturas y lluvias intensas que alteran su floración y rendimiento y ocasionan plagas, y por otro las inundaciones y huaicos que arrasan cultivos.

Sólo por el efecto de temperaturas, señaló que podrían ver reducidos los niveles de producción de cultivos como el café, algodón, limón y plátano, o productos de agroexportación en el norte como las uvas, paltas, mangos y arándanos.

LEA TAMBIÉN: Fenómeno El Niño amenaza la pesca y el norte del Perú

De ocurrir inundaciones sobre los campos de siembra, señaló que se podrían afectar los rendimientos de extensos cultivos como los el arroz y mango en Piura, y otros productos exportables en zonas productoras como La Libertad o Lambayeque.

En tal sentido, Valencia estimó que El Niño de magnitud fuerte podría costarle tres puntos de crecimiento aproximadamente al PBI del sector agropecuario, tanto en el presente año como en el 2027, aunque si llegara a ser extraordinario, el impacto podría ser aún mayor.

En general, indicó que un Niño fuerte podría restar un 0.7 a 0.8% del PBI al crecimiento de la economía nacional, pero que aún no tienen un estimado del impacto en caso alcance la magnitud de extraordinario.