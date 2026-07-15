El Niño hace retroceder las intenciones de siembra de varios cultivos, entre estos los 10 principales en el país, según la encuesta que realizó el Midagri. | Gob.pe
El Niño hace retroceder las intenciones de siembra de varios cultivos, entre estos los 10 principales en el país, según la encuesta que realizó el Midagri. | Gob.pe
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Elías García Olano
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS) para la próxima campaña agrícola 2026-2027, los cuales reflejan los temores de los productores ante la ocurrencia del fenómeno El Niño (FEN) por el impacto que podría generar en el sector nacional.

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