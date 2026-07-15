Vale recordar que, tras su inicio en agosto de cada año, la campaña de siembra se extiende hasta junio del siguiente. Para algunos principales cultivos empieza a repuntar desde octubre y suele alcanzar su pico en el verano, justo en el periodo en que se espera que dicha anomalía climática alcance una magnitud fuerte.

La encuesta ENIS 2026/2027 del Midagri se basó en entrevistas a 14,252 informantes calificados, en la información de agencias agrarias regionales y datos históricos, con data recolectada entre el 5 y el 31 de mayo, cuyo procesamiento culminó el 16 de junio último.

Expectativas de crecimiento

En principio, la encuesta arrojó un ligero incremento en la superficie agrícola que se espera sembrar en la siguiente campaña, derivada de modificaciones en las intenciones de siembra hacia cultivos que se espera enfrenten menos dificultades en ese próximo periodo.

Según Elar Sifuentes, especialista de la Dirección de Estadística e Información Agraria del Midagri, para la próxima campaña, las intenciones de siembra que muestra el ENIS alcanzan a poco más de dos millones de hectáreas, superficie mayor en 1.5% respecto al promedio de las pasadas cinco.

Comparativo entre las intenciones de siembra por principales cultivos entre la campaña agrícola 2025-2026 y la prevista para el periodo 2026-2027. | Fuente: Midagri

Esto se explicó por la perspectiva de crecimiento de 14 de los 23 cultivos transitorios investigados, entre ellos algunos principales cultivos, como la papa, el maíz amarillo duro, el maíz choclo, el frijol grano seco, la cebolla, el tomate, la arveja, la yuca, el zapallo, etc.

Perspectivas para el maíz y la papa

En el caso del maíz amarillo duro, se estimó que se cultiven 287,095 hectáreas (ha), volumen 5.4% mayor respecto al promedio de las anteriores cinco campañas (en 14,524 ha), aunque el mayor incremento se espera para el maíz choclo (14.8%), con 49,571 ha.

Se dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS) | © Victor Idrogo / Icónica

En cuanto a la papa, el segundo producto más cultivado del país, se proyectó la siembra de 354,448 ha, un aumento de 3.7% o de 12,522 ha adicionales, en comparación al promedio de las pasadas cinco campañas.

Sin embargo, el cultivo del tubérculo estaría mermando en los departamentos de Puno, Huánuco y Lima, debido -según el Midagri-, al aumento de plagas y enfermedades a causa de El Niño, los altos precios de los fertilizantes y agroquímicos, entre otros factores.

Expectativa para la siembra de papa para la campaña 2026-2027. | Fuente: ENIS 2026-2027

Retroceso esperado en 10 cultivos

Asimismo, existe otro grupo de 10 principales productos en los que se espera una contracción en las intenciones de siembra derivada, en gran parte, del temor de los estragos que pueda causar la anomalía climática.

Entre ellos, figuran el arroz, el maíz amiláceo, el trigo, la zanahoria, el camote, la cebada, la haba grano seco, el olluco, la quinua y el algodón.

En el caso del arroz, el producto más sembrado del país, se espera el cultivo de 426,037 ha, superficie que sería inferior en 4.8% respecto a la campaña en curso 2025-2026, y con nulo crecimiento con respecto al promedio de las pasadas cinco campañas agrícolas.

La caída de su intención de siembra se da sobre todo en las principales zonas productoras como Piura (donde retrocedería un 21.2%), Lambayeque (45.0%) y La Libertad (4%) con respecto a la campaña actual, regiones que, además, serán las más afectadas por El Niño.

Expectativa para siembra de maíz amarillo para la campaña 2026-2027. | Fuente ENIS 2026-2027

Otros factores que afectan a productores

Según la encuesta, la merma esperada obedece también al precio desfavorable que enfrenta la venta en chacra de esa gramínea, a lo que se suman precios más altos de los fertilizantes y agroquímicos, la falta de créditos y financiamiento, escasez del recurso hídrico y altos costos de producción.

En cuanto al maíz amiláceo, que caería en 4.6% respecto a la actual campaña y en 0.3% respecto al promedio de las pasadas cinco campañas, retrocedería sobre todo en las regiones Amazonas, Cusco y Huancavelica , por precios desfavorables, aumento de plagas y enfermedades que traerá El Niño, además del encarecimiento de la mano de obra.

Según Sifuentes, la falta de mano de obra disponible, además de las plagas causadas por el citado fenómeno, principalmente en la costa, han desmotivado también la siembra de productos como el trigo, el algodón, la zanahoria, el olluco, entre otros.

calendario de intención de siembra del arroz, para la campaña 2026-2027. Fuente: ENIS 2026-2027

En el caso de Puno, refirió que la ocurrencia de sequías prolongadas, que también puede causar El Niño, más los precios desfavorables, serían también desincentivo para otro de los cultivos principales como es la quinua, que caería en 14% en esa zona.

Adex: El Niño ya afecta al sector

En tanto, la Asociación de Exportadores (Adex), refirió que, entre enero y mayo, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 4,518 millones, un aumento del 4.8% en valor respecto al mismo periodo del 2025, pero acusan una caída del 1% en volumen en ese lapso.

El presidente del Comité de Frutas y Hortalizas del gremio, Elkin Vanegas Murillo, explicó que los cambios abruptos de calor alteran los ciclos productivos de los cultivos, generando la presencia de plagas y, en consecuencia, problemas fitosanitarios, por lo que consideran que el fenómeno de El Niño ya está incidiendo en el sector agrícola.

“En el norte del país se observa un impacto en la producción de uva, palta, arándano y en el mango de la variedad Kent, cuya floración requiere temperaturas cercanas a los 16 °C durante las primeras horas del día y la noche. Asimismo, la palta de Ayacucho registra un contenido de materia seca por debajo de 22%, lo cual afecta su exportación, pues deteriora la calidad”, señaló.

Frente a este escenario, consideró indispensable fortalecer el manejo y cuidado de los sembríos de los pequeños y medianos productores, monitorear el estado de los campos y adoptar medidas de prevención, por ello destacó la importancia de transferir conocimientos que permitan a los agricultores enfrentar de mejor manera los efectos climatológicos.

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