Metro de Lima: Línea 1 seguirá funcionando hasta 2031 tras decisión del MTC. Foto: Difusión.
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Elías García Olano
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A propuesta de diversas empresas operadoras privadas de concesiones de proyectos de construcción, operación y mantenimiento de bienes y servicios de uso público, el Gobierno del Perú viene analizando hasta ocho propuestas de adenda para modificar esas iniciativas.

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