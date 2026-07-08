Así lo dio a conocer Edgar Patiño, director de Servicios al inversionista de ProInversión, durante su exposición en el evento Expo Energía Perú 2026.

El funcionario refirió que esas adendas plantean modificar proyectos de infraestructura para incorporar inversiones adicionales a las ya realizadas en ocho concesiones, por un total de US$ 8,545 millones, que están en evaluación en el corto plazo.

Evaluación para la Línea 1

Entre ellos, la mayor parte corresponden a propuestas de adenda que analiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre los cuales destaca por su mayor monto de inversión, la que plantea modificar el contrato de la Línea 1 del Metro de Lima, para una inversión por US$ 3,836 millones.

En marzo último ProInversión declaró la viabilidad técnica y económica del proyecto para ampliar la capacidad de transporte, de 600,000 a 1 millón de pasajeros por día, anticipándose a la mayor demanda que generará la integración con las Líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima.

Al respecto, Patiño indicó que se ha verificado que, efectivamente, la demanda que se estimó para la Línea 1 del Metro, que era de 600 mil pasajeros, hoy en día está superando ya los 1.2 millones de viajeros diarios.

Refirió además que esa infraestructura, que ya tiene 20 años de operación, requiere una reparación en su equipamiento de trenes como de su sistema digital, por lo cual ProInversión sigue el proceso para evaluar la adenda.

Adendas para concesiones portuarias

En el ámbito del MTC, anotó Patiño, también está el análisis de la adenda que ha presentado Dubai Ports World Callao (DPW) para modificar su contrato de concesión para el Muelle Sur del puerto del Callao por US$ 1,350 millones.

Esa iniciativa, anotó, permitirá la construcción de un nuevo muelle con nuevas grúas pórtico que permitan al Muelle Sur, pasar de una capacidad de atender 1.7 millones de contenedores de 20 pies (TEU) a casi 4 millones de TEU.

Muelle Sur del puerto del Callao superó los 2 millones de contenedores de 20 pies movilizados al año.

El sector evalúa la adenda planteada para el Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales, ubicado en el Callao, y a través de la cual se propone una inversión de US$ 160 millones para obras y equipamiento. De hecho, ProInversión habla de un total de US$ 389 millones porque, explicó, al monto mencionado se sumaría una estimación de la agencia vinculados a costos de operación, mantenimiento y otros.

A ese mismo ministerio, indicó el funcionario, corresponde analizar la propuesta de adenda a la Red Vial N°5 (tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Panamericana Norte), por US$ 270 millones.

Como se sabe, el concesionario Norvial presentó la adenda N°7 a su contrato de concesión, que busca financiar y ejecutar obras integrales de modernización y ampliación del corredor vial.

Propuestas del sector energía

Patiño refirió que bajo el ámbito del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sigue en evaluación los proyectos de adenda para modificar el contrato de Cálidda para extender su contrato de concesión a siete regiones del centro-sur del país (US$ 663 millones) y consideró que es vital que la aprobación se logre en el corto plazo.

Recordó que el Minem también evalúa la propuesta de Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir un gasoducto por la costa hasta el extremo sur del país (US$ 2,000 millones).

En tanto, indicó que ProInversión analiza el proyecto de adenda para el proyecto de adenda para el Ferrocarril del Centro, por US$17 millones, en tanto Essalud hace lo propio para la adenda al contrato de Salog, por US$20 millones.

Gobierno continúa evaluando proyecto de Calidda para extende su concesión a siete regiones del centro-sur del Perú (Foto: Cálidda)

Planes de transmisión para este año

Por otro lado, Patiño indicó que, para este año, ProInversión tiene previsto adjudicar 14 proyectos de transmisión eléctrica en trece regiones, para beneficio de 5 millones de usuarios, por US$1,000 millones, en cumplimiento de Plan de Transmisión que aprueba el Minem.

Entre las principales obras figuran el Enlace de 220 kilovoltios (kV) de Tintaya Nueva a Nueva San Gabán, así como el Enlace Nueva San Gabán – Puerto Maldonado, Enlace 500 kV Colectora – Bicentenario – Chilca, Enlace 138 kV San Román a Juliaca, y subestaciones asociadas en cada caso, a adjudicar en el tercer trimestre de este año.

Proyectos de transmisión eléctrica a adjudicarse este año. Fuente: ProInversión

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Asimismo, mencionó el proyecto Enlace 138 kV Nueva Virú – Trujillo, Enlace de 220 kV Miguel Grau – Sullana; Enlace 220 kV Miguel Grau – Chulucanas, y nuevas subestaciones Moche y Antuquito Este y sus respectivos enlaces, cuya buena pro se espera para el cuarto trimestre de este año.

Para ese mismo periodo se alista la adjudicación del Enlace 138 kV Belaunde Terry – Valle Grande; Enlace 138 kV Campas – Yurinaki; Enlace 123 kV Shipibo – Manantay; Enlace 220 kV Los Héroes – Garita, y ampliaciones y subestaciones asociadas.

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