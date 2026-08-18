La depresión aislada en niveles altos (DANA) Aníbal influirá en el país del 17 al 19 de agosto. En la sierra centro y sur generará más nubosidad, sensación de frío durante el día y precipitaciones moderadas a fuertes, como nieve, granizo, aguanieve y lluvia, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según informó la entidad, estos fenómenos también incluirán descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h. A su vez, en la costa centro y sur continuarán las lloviznas de intensidad moderada a extrema, especialmente en la costa sur, junto con un aumento de la velocidad del viento.

El pronóstico también estima la presencia de niebla y neblina cerca del litoral, sobre todo por las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementará la sensación de frío.

La cercanía de la DANA Aníbal aumentó la humedad y la nubosidad en la costa. Sumado al calentamiento anómalo del mar por El Niño Costero, ocasionó lloviznas más intensas de lo habitual.

Según el aviso 327 del Senamhi, entre el 19 y el 21 de agosto bajará de manera moderada a fuerte la temperatura nocturna en la sierra centro y sur.

El miércoles 19 de agosto se registrarán temperaturas mínimas de entre 0 °C y -7 °C en zonas de la sierra centro ubicadas sobre los 3200 m s. n. m. En la sierra sur, las localidades situadas por encima de los 4000 m s. n. m. alcanzarían cerca de -18 °C.

Los departamentos afectados ese día serán Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

El jueves 20 de agosto, las zonas de la sierra sur ubicadas sobre los 4000 m s. n. m. podrían registrar temperaturas mínimas cercanas a -18 °C. La alerta comprende a las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Finalmente, para el viernes 21 de agosto, se esperan temperaturas mínimas cercanas a -15 °C en áreas de la sierra sur situadas por encima de los 4000 m s. n. m. Los departamentos afectados serán Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.