Sensación de frío aumentará en el día en sierra centro y sur por DANA Aníbal. (Foto: Andina)
Sensación de frío aumentará en el día en sierra centro y sur por DANA Aníbal. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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En la sierra centro y sur generará más nubosidad, sensación de frío durante el día y precipitaciones moderadas a fuertes, como nieve, granizo, aguanieve y lluvia, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A su vez, en la costa centro y sur continuarán las lloviznas de intensidad moderada a extrema, especialmente en la costa sur, junto con un aumento de la velocidad del viento.

, lo que incrementará la sensación de frío.

La cercanía de la DANA Aníbal aumentó la humedad y la nubosidad en la costa. Sumado al calentamiento anómalo del mar por El Niño Costero, ocasionó lloviznas más intensas de lo habitual.

Según el aviso 327 del Senamhi,

El miércoles 19 de agosto se registrarán temperaturas mínimas de entre 0 °C y -7 °C en zonas de la sierra centro ubicadas sobre los 3200 m s. n. m.

Los departamentos afectados ese día serán Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

El jueves 20 de agosto, las zonas de la sierra sur ubicadas sobre los 4000 m s. n. m. podrían registrar temperaturas mínimas cercanas a -18 °C. La alerta comprende a las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Finalmente, para el viernes 21 de agosto, se esperan temperaturas mínimas cercanas a -15 °C en áreas de la sierra sur situadas por encima de los 4000 m s. n. m. Los departamentos afectados serán Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.

El Senamhi pronosticó la presencia de niebla y neblina cerca del litoral, sobre todo por las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. (Foto: Andina)
El Senamhi pronosticó la presencia de niebla y neblina cerca del litoral, sobre todo por las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. (Foto: Andina)

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